https://ria.ru/20240214/popova-1927378673.html

Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве

Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 14.02.2024

Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве

Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:41

москва

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идет зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Все идет обычно. Управляемо. Контролируемо", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20240116/koronavirus-1921604450.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, анастасия ракова , общество