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Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
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16:41 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/popova-1927378673.html
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:41
2024-02-14T16:41
москва
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идет зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Все идет обычно. Управляемо. Контролируемо", - сказала она журналистам.
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москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве

Ракова: эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идет зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Все идет обычно. Управляемо. Контролируемо", - сказала она журналистам.
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МоскваАнастасия РаковаОбщество
 
 
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