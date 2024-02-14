https://ria.ru/20240214/popova-1927378673.html
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:41
2024-02-14T16:41
2024-02-14T16:41
москва
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идет зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Все идет обычно. Управляемо. Контролируемо", - сказала она журналистам.
https://ria.ru/20240116/koronavirus-1921604450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
Ракова рассказала об эпидемиологической ситуации в Москве
Ракова: эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве стабильная, соответствует сезону, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, соответствует тому, что сейчас идет зимний сезон ОРВИ. У нас нет каких-то высоких цифр ни заболеваемости, ни госпитализации. Все идет обычно. Управляемо. Контролируемо", - сказала она журналистам.
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