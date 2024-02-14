https://ria.ru/20240214/pogoda-1927230624.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 14.02.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:14

2024-02-14T08:14

2024-02-14T08:14

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией холодного и бесснежного арктического антициклона с температурным фоном на 4 градуса ниже климатической нормы. Лишь по западу, юго-западу и югу Подмосковья, в зоне теплого атмосферного фронта, постепенно соберутся снеговые облака. "В Москве облачно, утром с прояснениями, без осадков (по западу, юго-западу и югу небольшой снег). Температура воздуха в столице минус 7-9 градусов, по области минус 6-11 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва