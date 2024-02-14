Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/pogoda-1927230624.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 14.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:14
2024-02-14T08:14
погода
евгений тишковец
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:287:3006:1978_1920x0_80_0_0_601c24418cabcfd8705c8278357b2327.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией холодного и бесснежного арктического антициклона с температурным фоном на 4 градуса ниже климатической нормы. Лишь по западу, юго-западу и югу Подмосковья, в зоне теплого атмосферного фронта, постепенно соберутся снеговые облака. "В Москве облачно, утром с прояснениями, без осадков (по западу, юго-западу и югу небольшой снег). Температура воздуха в столице минус 7-9 градусов, по области минус 6-11 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921127793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0b6236ac6d955b3fa3f07431cf62fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидается погода без осадков и до минус девяти градусов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди в морозный день на Красной площади в Москве
Люди в морозный день на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Люди в морозный день на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией холодного и бесснежного арктического антициклона с температурным фоном на 4 градуса ниже климатической нормы. Лишь по западу, юго-западу и югу Подмосковья, в зоне теплого атмосферного фронта, постепенно соберутся снеговые облака.
"В Москве облачно, утром с прояснениями, без осадков (по западу, юго-западу и югу небольшой снег). Температура воздуха в столице минус 7-9 градусов, по области минус 6-11 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
Гололед - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы
13 февраля, 09:53
 
ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала