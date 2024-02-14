https://ria.ru/20240214/pogoda-1927230624.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 14.02.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:14
2024-02-14T08:14
2024-02-14T08:14
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Без осадков и до минус 9 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией холодного и бесснежного арктического антициклона с температурным фоном на 4 градуса ниже климатической нормы. Лишь по западу, юго-западу и югу Подмосковья, в зоне теплого атмосферного фронта, постепенно соберутся снеговые облака. "В Москве облачно, утром с прояснениями, без осадков (по западу, юго-западу и югу небольшой снег). Температура воздуха в столице минус 7-9 градусов, по области минус 6-11 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240213/gololed-1927001796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
В Москве в среду ожидается погода без осадков и до минус девяти градусов