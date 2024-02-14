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Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили - РИА Новости, 14.02.2024
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08:40 14.02.2024 (обновлено: 08:50 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/poezda-1927232103.html
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили - РИА Новости, 14.02.2024
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили
Железнодорожное движение поездов на Черноморском побережье, где 10 дней назад сошел сель, восстановлено по обоим путям, сообщили в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:40
2024-02-14T08:50
происшествия
черное море
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов на Черноморском побережье, где 10 дней назад сошел сель, восстановлено по обоим путям, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги."Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям. Сегодня в 04.58 на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240213/poezd-1926997840.html
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происшествия, черное море
Происшествия, Черное море
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили

Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после схода селя

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramСход селя на железнодорожные пути на участке Туапсе — Адлер
Сход селя на железнодорожные пути на участке Туапсе — Адлер - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Сход селя на железнодорожные пути на участке Туапсе — Адлер
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов на Черноморском побережье, где 10 дней назад сошел сель, восстановлено по обоим путям, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.
"Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям. Сегодня в 04.58 на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно", - говорится в сообщении.
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