https://ria.ru/20240214/poezda-1927232103.html

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили - РИА Новости, 14.02.2024

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили

Железнодорожное движение поездов на Черноморском побережье, где 10 дней назад сошел сель, восстановлено по обоим путям, сообщили в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:40

2024-02-14T08:40

2024-02-14T08:50

происшествия

черное море

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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов на Черноморском побережье, где 10 дней назад сошел сель, восстановлено по обоим путям, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги."Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям. Сегодня в 04.58 на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240213/poezd-1926997840.html

черное море

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, черное море