https://ria.ru/20240214/poezda-1927232103.html
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили - РИА Новости, 14.02.2024
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили
Железнодорожное движение поездов на Черноморском побережье, где 10 дней назад сошел сель, восстановлено по обоим путям, сообщили в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:40
2024-02-14T08:40
2024-02-14T08:50
происшествия
черное море
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СОЧИ, 14 фев - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов на Черноморском побережье, где 10 дней назад сошел сель, восстановлено по обоим путям, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги."Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям. Сегодня в 04.58 на участке Дагомыс — Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240213/poezd-1926997840.html
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море
Происшествия, Черное море
Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановили
Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после схода селя