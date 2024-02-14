https://ria.ru/20240214/podrostki-1927381487.html

Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране

Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране - РИА Новости, 14.02.2024

Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране

Трое подростков в Кабардино-Балкарии, которые уничижительно высказывались о Коране, принесли извинения всем верующим мусульманам и раскаялись в своем поступке,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:49

2024-02-14T16:49

2024-02-14T16:49

религия

религия

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Трое подростков в Кабардино-Балкарии, которые уничижительно высказывались о Коране, принесли извинения всем верующим мусульманам и раскаялись в своем поступке, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР. "К сожалению, у нас в республике произошел вопиющий случай, затрагивающий чувства всех верующих людей. Подростки, не осознавая своих поступков, и предполагая, что смогут обратить на себя внимание, опубликовали в сети ролик, в котором уничижительно высказываются о Священном Коране", - говорится в сообщении. Отмечается, что с подростками и их родителями встретились представители ДУМ, министерств и ведомств, правоохранительных органов, старейшины. В частности, председатель регионального ДУМ Хазраталий Дзасежев назвал этот поступок безнравственным, порочащим "не только самих подростков, но и всю республику". "Подростки, совершившие данный поступок, раскаялись перед Всевышним Аллахом, попросили прощения у всех верующих мусульман, сказали, что они искренне сожалеют о содеянном и впредь обещают не совершать такого рода поступки", - подчеркивает духовное управление. По мнению представителей ДУМ, этот случай может быть вызван культивированием безнравственности и вседозволенности и разложением духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения. "Мы со своей стороны решительно осуждаем данный поступок и призываем всех мусульман республики не вестись на провокации и не совершать противоправных действий", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20240212/koran-1926859985.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)