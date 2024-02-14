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Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране - РИА Новости, 14.02.2024
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Религия
 
16:49 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/podrostki-1927381487.html
Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране
Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране - РИА Новости, 14.02.2024
Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране
Трое подростков в Кабардино-Балкарии, которые уничижительно высказывались о Коране, принесли извинения всем верующим мусульманам и раскаялись в своем поступке,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:49
2024-02-14T16:49
религия
религия
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Трое подростков в Кабардино-Балкарии, которые уничижительно высказывались о Коране, принесли извинения всем верующим мусульманам и раскаялись в своем поступке, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР. "К сожалению, у нас в республике произошел вопиющий случай, затрагивающий чувства всех верующих людей. Подростки, не осознавая своих поступков, и предполагая, что смогут обратить на себя внимание, опубликовали в сети ролик, в котором уничижительно высказываются о Священном Коране", - говорится в сообщении. Отмечается, что с подростками и их родителями встретились представители ДУМ, министерств и ведомств, правоохранительных органов, старейшины. В частности, председатель регионального ДУМ Хазраталий Дзасежев назвал этот поступок безнравственным, порочащим "не только самих подростков, но и всю республику". "Подростки, совершившие данный поступок, раскаялись перед Всевышним Аллахом, попросили прощения у всех верующих мусульман, сказали, что они искренне сожалеют о содеянном и впредь обещают не совершать такого рода поступки", - подчеркивает духовное управление. По мнению представителей ДУМ, этот случай может быть вызван культивированием безнравственности и вседозволенности и разложением духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения. "Мы со своей стороны решительно осуждаем данный поступок и призываем всех мусульман республики не вестись на провокации и не совершать противоправных действий", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20240212/koran-1926859985.html
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религия, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Религия, Религия, Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Подростки из Кабардино-Балкарии извинились за высказывания о Коране

Подростки в Кабардино-Балкарии извинились за уничижительные слова о Коране

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Коран. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Трое подростков в Кабардино-Балкарии, которые уничижительно высказывались о Коране, принесли извинения всем верующим мусульманам и раскаялись в своем поступке, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР.
"К сожалению, у нас в республике произошел вопиющий случай, затрагивающий чувства всех верующих людей. Подростки, не осознавая своих поступков, и предполагая, что смогут обратить на себя внимание, опубликовали в сети ролик, в котором уничижительно высказываются о Священном Коране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с подростками и их родителями встретились представители ДУМ, министерств и ведомств, правоохранительных органов, старейшины. В частности, председатель регионального ДУМ Хазраталий Дзасежев назвал этот поступок безнравственным, порочащим "не только самих подростков, но и всю республику". "Подростки, совершившие данный поступок, раскаялись перед Всевышним Аллахом, попросили прощения у всех верующих мусульман, сказали, что они искренне сожалеют о содеянном и впредь обещают не совершать такого рода поступки", - подчеркивает духовное управление.
По мнению представителей ДУМ, этот случай может быть вызван культивированием безнравственности и вседозволенности и разложением духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения. "Мы со своей стороны решительно осуждаем данный поступок и призываем всех мусульман республики не вестись на провокации и не совершать противоправных действий", - добавили в управлении.
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