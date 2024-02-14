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Воробьев: в Подмосковье приступили к созданию 5 новых индустриальных парков - РИА Новости, 14.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:52 14.02.2024 (обновлено: 19:03 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/podmoskove-1927419777.html
Воробьев: в Подмосковье приступили к созданию 5 новых индустриальных парков
Воробьев: в Подмосковье приступили к созданию 5 новых индустриальных парков - РИА Новости, 14.02.2024
Воробьев: в Подмосковье приступили к созданию 5 новых индустриальных парков
В Подмосковье приступили к созданию пяти новых индустриальных парков, на их территории будут предусмотрены места для проживания и обучения специалистов, сообщил РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:52
2024-02-14T19:03
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Подмосковье приступили к созданию пяти новых индустриальных парков, на их территории будут предусмотрены места для проживания и обучения специалистов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Московской области 69 индустриальных парков, они заполнены более чем на 87%. Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка места для проживания, обучения специалистов", - рассказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, новый формат индустриальных парков разработан по принципу "все включено". Он предусматривает готовую инфраструктуру (сети, дороги), готовые производственные помещения, общежития, кафе, зоны отдыха и рекреации, эффективную управляющую компанию и строительство колледжа для подготовки кадров для нужд резидентов. "Губернатор отметил важность подготовки кадров для промышленности, а именно – на уровне колледжей. Чтобы помимо существующей программы "Профессионалитета" также, совместно с коллегами из других регионов, разработать модель обучения в связке с промышленными предприятиями. Это позволит сделать программу максимально эффективной, а также привлекать молодых специалистов на местные производства", - добавили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20240214/raspredtsentr-1927345816.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: в Подмосковье приступили к созданию 5 новых индустриальных парков

© Фото : Правительство Московской областиВыступление губернатора Московской области Андрея Воробьева на выставке-форуме "Россия"
Выступление губернатора Московской области Андрея Воробьева на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Подмосковье приступили к созданию пяти новых индустриальных парков, на их территории будут предусмотрены места для проживания и обучения специалистов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Московской области 69 индустриальных парков, они заполнены более чем на 87%. Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка места для проживания, обучения специалистов", - рассказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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По данным пресс-службы, новый формат индустриальных парков разработан по принципу "все включено". Он предусматривает готовую инфраструктуру (сети, дороги), готовые производственные помещения, общежития, кафе, зоны отдыха и рекреации, эффективную управляющую компанию и строительство колледжа для подготовки кадров для нужд резидентов.
"Губернатор отметил важность подготовки кадров для промышленности, а именно – на уровне колледжей. Чтобы помимо существующей программы "Профессионалитета" также, совместно с коллегами из других регионов, разработать модель обучения в связке с промышленными предприятиями. Это позволит сделать программу максимально эффективной, а также привлекать молодых специалистов на местные производства", - добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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