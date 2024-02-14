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Семьи красноярских лесников подготовили для бойцов СВО подарки к 23 февраля
Семьи красноярских лесников подготовили для бойцов СВО подарки к 23 февраля - РИА Новости, 14.02.2024
Семьи красноярских лесников подготовили для бойцов СВО подарки к 23 февраля
Сотрудники лесничеств Красноярского края и их семьи собрали для бойцов в зоне спецоперации необходимые вещи, продукты и маскировочные сети, а также нарисовали... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:54
2024-02-14T08:54
2024-02-14T08:54
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Сотрудники лесничеств Красноярского края и их семьи собрали для бойцов в зоне спецоперации необходимые вещи, продукты и маскировочные сети, а также нарисовали открытки ко Дню защитника Отечества, сообщает краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса. По данным ведомства, собранные вещи уже доставили в администрацию Октябрьского района Красноярска для погрузки и отправки к месту назначения. "Лесники приняли участие в благотворительной акции по сбору теплых вещей для солдат, а их дети и внуки нарисовали для воинов рисунки и изготовили открытки с добрыми пожеланиями ко Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. Специалисты Большеулуйского лесничества совместно с местными жителями организовали производство супов для участников СВО. Очередную партию из 349 порций уже направили в зону спецоперации. Сотрудники Верхнеманского лесничества вместе с жителями района продолжают плести специальные маскировочные сети. Студенты и педагоги Дивногорского техникума лесных технологий также собирают теплые вещи и предметы первой необходимости для бойцов.
https://ria.ru/20240212/svo-1926810357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край, красноярск
Надежные люди, Общество, Красноярский край, Красноярск
Семьи красноярских лесников подготовили для бойцов СВО подарки к 23 февраля
Семьи красноярских лесников подготовили для бойцов СВО подарки и открытки