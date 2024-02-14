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Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников
Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 14.02.2024
Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:16
2024-02-14T07:16
2024-02-14T08:52
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем.Утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО, одна жительница Валуйского округа получила ранение и была доставлена в областную больницу.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html
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воронежская область, россия, черное море, белгородская область
Воронежская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Белгородская область
Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников
Минобороны: за ночь перехвачены девять украинских БПЛА