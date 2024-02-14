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Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 14.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 14.02.2024 (обновлено: 08:52 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/perekhvat-1927227284.html
Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников
Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 14.02.2024
Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:16
2024-02-14T08:52
воронежская область
россия
специальная военная операция на украине
черное море
белгородская область
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем.Утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО, одна жительница Валуйского округа получила ранение и была доставлена в областную больницу.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html
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воронежская область, россия, черное море, белгородская область
Воронежская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море, Белгородская область
Российская ПВО за ночь перехватила девять украинских беспилотников

Минобороны: за ночь перехвачены девять украинских БПЛА

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью, один над Воронежской и еще шесть над Черным морем.
Утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО, одна жительница Валуйского округа получила ранение и была доставлена в областную больницу.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Вчера, 02:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияЧерное мореБелгородская область
 
 
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