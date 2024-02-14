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Палата представителей приняла резолюцию об импичменте главе МВБ США
Палата представителей приняла резолюцию об импичменте главе МВБ США - РИА Новости, 14.02.2024
Палата представителей приняла резолюцию об импичменте главе МВБ США
Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:34
2024-02-14T03:34
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, свидетельствуют итоги голосования."За 214 и против — 213. Резолюция принята", - заявил спикер палаты Майк Джонсон по итогам подсчета голосов. Ранее в феврале Джонсон пообещал повторно поставить на голосование и вынести импичмент Майоркасу после того, как конгрессмены отклонили соответствующую резолюцию.Тогда за импичмент проголосовали 214 конгрессменов, против – 216, но голосование по состоянию здоровья пропустил один из республиканцев, а еще один изменил поданный голос с "за" на "против", чтобы обеспечить возможность для повторного рассмотрения вопроса.Голосование в палате носит символический характер, поскольку у республиканцев нет большинства в сенате, который утверждает импичмент и контролируется демократами.В конце ноября 2023 года член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу за неспособность обеспечить безопасность границ Штатов. Как заявляла тогда законодатель в ходе выступления в палате представителей, Майоркас, нарушив конституционную обязанность, "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте 2 марта 1876 года военному министру Уильяму Белнапу из-за обвинений в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку.Тем не менее полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост.
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в мире, сша, майк джонсон
В мире, США, Майк Джонсон
Палата представителей приняла резолюцию об импичменте главе МВБ США
Палата представителей приняла резолюцию об импичменте главе МВБ США Майоркасу
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, свидетельствуют итоги голосования.
«
"За 214 и против — 213. Резолюция принята", - заявил спикер палаты Майк Джонсон
по итогам подсчета голосов.
Ранее в феврале Джонсон пообещал повторно поставить на голосование и вынести импичмент Майоркасу после того, как конгрессмены отклонили соответствующую резолюцию.
Тогда за импичмент проголосовали 214 конгрессменов, против – 216, но голосование по состоянию здоровья пропустил один из республиканцев, а еще один изменил поданный голос с "за" на "против", чтобы обеспечить возможность для повторного рассмотрения вопроса.
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Голосование в палате носит символический характер, поскольку у республиканцев нет большинства в сенате, который утверждает импичмент и контролируется демократами.
В конце ноября 2023 года член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин
внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу за неспособность обеспечить безопасность границ Штатов. Как заявляла тогда законодатель в ходе выступления в палате представителей, Майоркас, нарушив конституционную обязанность, "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.
В прошлый раз палата представителей принимала резолюцию об импичменте 2 марта 1876 года военному министру Уильяму Белнапу из-за обвинений в коррупционном скандале. В тот же день он подал в отставку.
Тем не менее полтора столетия назад главу ведомства защитил сенат, оправдав Белнапа уже после того, как он покинул свой пост.
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