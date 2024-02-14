https://ria.ru/20240214/otvetstvennost-1927208020.html

В Совбезе призвали США проявлять чувство ответственности

В Совбезе призвали США проявлять чувство ответственности - РИА Новости, 14.02.2024

В Совбезе призвали США проявлять чувство ответственности

В таких случаях, как госпитализация министра обороны США Ллойда Остина, должно проявляться чувство ответственности и служебного долга, ведь разговор идет не о... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:13

2024-02-14T00:13

2024-02-14T00:13

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В таких случаях, как госпитализация министра обороны США Ллойда Остина, должно проявляться чувство ответственности и служебного долга, ведь разговор идет не о "банановой республике", а о государстве, обладающим ядерным оружием и постоянно претендующим на роль мирового гегемона, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. Так в интервью газете "Известия" он прокомментировал сокрытие факта госпитализации Остина в конце 2023 года. "Ллойд Остин исчез почти на две недели, и никто не знал, где он находится. В первых числах января в прессу просочились сведения, что Остин проходит лечение в госпитале и Пентагоном не руководит. В детали предположительного диагноза мне бы не хотелось вдаваться", - сказал Попов. По его словам, при этом важно отметить, что президент США Джо Байден, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации министра обороны. "Причина простая: видимо, Ллойд Остин просто не захотел тревожить руководство и общественность страны в период рождественских праздников по такому "пустяковому" поводу", - отметил Попов. "Понятно, что министр обороны уже немолодой и, наверное, не совсем здоровый человек, как и многие руководители США. Возраст, как правило, здоровья не добавляет. Но в данном случае, наоборот, должно проявляться чувство ответственности и служебного долга. Разговор идет не о "банановой республике", а о государстве, обладающем ядерным оружием и постоянно претендующем на роль мирового гегемона", - подчеркнул Попов. Ранее стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Решение Остина своевременно не сообщать американскому президенту Джо Байдену о раке простаты и госпитализации является проблемой, заявил в январе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14 февраля, следует из письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину, письмо было опубликовано на сайте комитета. На днях Остин вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Из-за госпитализации Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться в среду виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.

https://ria.ru/20240213/ostin-1927204654.html

https://ria.ru/20240212/austen-1926959767.html

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в мире, сша, россия, брюссель, ллойд остин, михаил попов, джо байден, министерство обороны сша