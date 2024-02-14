СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку
Блумберг: советник Байдена по Латинской Америке Гонсалес уйдет в отставку
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки Хуан Гонсалес уйдет в отставку в середине марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
"Хуан Гонсалес... собирается уйти в середине марта, его заменит Дэниел Эриксон, заместитель помощника министра обороны по Западному полушарию", - отмечает агентство.
Гонсалес несколько месяцев планировал уйти с должности, чтобы уделять больше времени своим маленьким детям, добавляет Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
Как отмечается, во время пребывания на посту он помог убедить президента Венесуэлы "провести свободные и честные выборы" в обмен на снятие со страны некоторых экономических санкций США.
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.