https://ria.ru/20240214/otstavka-1927216003.html

СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку

СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку - РИА Новости, 14.02.2024

СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку

Советник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки Хуан Гонсалес уйдет в отставку в середине марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:24

2024-02-14T02:24

2024-02-14T02:24

сша

венесуэла

латинская америка

джо байден

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки Хуан Гонсалес уйдет в отставку в середине марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. "Хуан Гонсалес... собирается уйти в середине марта, его заменит Дэниел Эриксон, заместитель помощника министра обороны по Западному полушарию", - отмечает агентство. Гонсалес несколько месяцев планировал уйти с должности, чтобы уделять больше времени своим маленьким детям, добавляет Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. Как отмечается, во время пребывания на посту он помог убедить президента Венесуэлы "провести свободные и честные выборы" в обмен на снятие со страны некоторых экономических санкций США. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.

https://ria.ru/20240212/kirbi-1926760889.html

https://ria.ru/20240201/rechi_baydena-1924709255.html

сша

венесуэла

латинская америка

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сша, венесуэла, латинская америка, джо байден