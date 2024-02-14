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СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку - РИА Новости, 14.02.2024
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02:24 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/otstavka-1927216003.html
СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку
СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку - РИА Новости, 14.02.2024
СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку
Советник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки Хуан Гонсалес уйдет в отставку в середине марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:24
2024-02-14T02:24
сша
венесуэла
латинская америка
джо байден
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки Хуан Гонсалес уйдет в отставку в середине марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. "Хуан Гонсалес... собирается уйти в середине марта, его заменит Дэниел Эриксон, заместитель помощника министра обороны по Западному полушарию", - отмечает агентство. Гонсалес несколько месяцев планировал уйти с должности, чтобы уделять больше времени своим маленьким детям, добавляет Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. Как отмечается, во время пребывания на посту он помог убедить президента Венесуэлы "провести свободные и честные выборы" в обмен на снятие со страны некоторых экономических санкций США. Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.
https://ria.ru/20240212/kirbi-1926760889.html
https://ria.ru/20240201/rechi_baydena-1924709255.html
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венесуэла
латинская америка
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сша, венесуэла, латинская америка, джо байден
США, Венесуэла, Латинская Америка, Джо Байден
СМИ: советник Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку

Блумберг: советник Байдена по Латинской Америке Гонсалес уйдет в отставку

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки Хуан Гонсалес уйдет в отставку в середине марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
"Хуан Гонсалес... собирается уйти в середине марта, его заменит Дэниел Эриксон, заместитель помощника министра обороны по Западному полушарию", - отмечает агентство.
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Гонсалес несколько месяцев планировал уйти с должности, чтобы уделять больше времени своим маленьким детям, добавляет Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
Как отмечается, во время пребывания на посту он помог убедить президента Венесуэлы "провести свободные и честные выборы" в обмен на снятие со страны некоторых экономических санкций США.
Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven. Кроме того, минфин снял вторичный запрет на торговлю некоторыми суверенными облигациями, долговыми обязательствами и акциями PDVSA. Ослабление санкций США против Венесуэлы не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.
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СШАВенесуэлаЛатинская АмерикаДжо Байден
 
 
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