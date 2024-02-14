https://ria.ru/20240214/otkrytiya-1927413759.html
Путин заявил, что новые открытия в медицине должны быть доступными
Путин заявил, что новые открытия в медицине должны быть доступными - РИА Новости, 14.02.2024
Путин заявил, что новые открытия в медицине должны быть доступными
Новые открытия в области медицины должны быть доступны людям, широко использоваться в первичном звене здравоохранения, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:22
2024-02-14T18:22
2024-02-14T18:22
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новые открытия в области медицины должны быть доступны людям, широко использоваться в первичном звене здравоохранения, сообщил президент России Владимир Путин. "Новые открытия в области медицины, методы профилактики, лечения, новые лекарства и оборудования ценны не сами по себе. Они призваны сохранить здоровье наших граждан, быть доступными людям, широко использоваться в организациях первичного звена здравоохранения", - сказал Путин во время пленарного заседания Форума будущих технологий. Он отметил, что стоящие задачи не являются узковедомственными, а требуют участия представителей разных сфер науки, отраслей экономики, промышленности таких как, например, химия и микроэлектроника.
https://ria.ru/20240214/medtekhnologii-1927413055.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что новые открытия в медицине должны быть доступными
Путин: новые открытия в медицине должны быть доступными