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Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям - РИА Новости, 14.02.2024
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02:08 14.02.2024 (обновлено: 02:13 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/ostin-1927215159.html
Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям
Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям - РИА Новости, 14.02.2024
Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям
Главу Пентагону Ллойда Остина днем во вторник выписали из больницы, он идет на поправку и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, говорится в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:08
2024-02-14T02:13
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Главу Пентагону Ллойда Остина днем во вторник выписали из больницы, он идет на поправку и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, говорится в заявлении пресс-службы минобороны США.В понедельник стало известно, что Остин вновь попал в больницу, его доставили в отделении интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем."Министр обороны Ллойд Остин 13 февраля был выписан из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Он успешно выздоравливает, и сегодня 17.00 министр вернулся к своим служебным обязанностям. Об этом были проинформированы заместитель министра обороны, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и конгресс", - говорится в заявлении. По утверждению Пентагона, недавняя госпитализация шефа Пентагона была связана с его проблемами с мочевым пузырем, которые, однако, никак не повлияли на "отличный прогноз врачей" относительно излечения от рака."Состояние министра улучшилось, и сегодня его выписали домой. Ожидается, что он продолжит двигаться к полному выздоровлению", - заверили в ведомстве.В конце декабря шеф Пентангона перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его выписали 15 января, некоторое время он работал из дома, а в конце месяца появился в ведомстве, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. В рамках лечения Остин проходит физиотерапию и регулярные осмотры врачей.Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней его состояние скрывалось не только от общественности, но и от президента Джо Байдена. Позже Остин признал ошибку и принес публичные извинения.
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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям

Шеф Пентагона Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Главу Пентагону Ллойда Остина днем во вторник выписали из больницы, он идет на поправку и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, говорится в заявлении пресс-службы минобороны США.
В понедельник стало известно, что Остин вновь попал в больницу, его доставили в отделении интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем.
«
"Министр обороны Ллойд Остин 13 февраля был выписан из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Он успешно выздоравливает, и сегодня 17.00 министр вернулся к своим служебным обязанностям. Об этом были проинформированы заместитель министра обороны, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и конгресс", - говорится в заявлении.
По утверждению Пентагона, недавняя госпитализация шефа Пентагона была связана с его проблемами с мочевым пузырем, которые, однако, никак не повлияли на "отличный прогноз врачей" относительно излечения от рака.
"Состояние министра улучшилось, и сегодня его выписали домой. Ожидается, что он продолжит двигаться к полному выздоровлению", - заверили в ведомстве.
В конце декабря шеф Пентангона перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его выписали 15 января, некоторое время он работал из дома, а в конце месяца появился в ведомстве, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. В рамках лечения Остин проходит физиотерапию и регулярные осмотры врачей.
Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней его состояние скрывалось не только от общественности, но и от президента Джо Байдена. Позже Остин признал ошибку и принес публичные извинения.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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