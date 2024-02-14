https://ria.ru/20240214/ostin-1927215159.html

Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям

Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям - РИА Новости, 14.02.2024

Остин покинул больницу и вернулся к служебным обязанностям

Главу Пентагону Ллойда Остина днем во вторник выписали из больницы, он идет на поправку и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, говорится в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:08

2024-02-14T02:08

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Главу Пентагону Ллойда Остина днем во вторник выписали из больницы, он идет на поправку и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей, говорится в заявлении пресс-службы минобороны США.В понедельник стало известно, что Остин вновь попал в больницу, его доставили в отделении интенсивной терапии из-за проблем с мочевым пузырем."Министр обороны Ллойд Остин 13 февраля был выписан из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Он успешно выздоравливает, и сегодня 17.00 министр вернулся к своим служебным обязанностям. Об этом были проинформированы заместитель министра обороны, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, Белый дом и конгресс", - говорится в заявлении. По утверждению Пентагона, недавняя госпитализация шефа Пентагона была связана с его проблемами с мочевым пузырем, которые, однако, никак не повлияли на "отличный прогноз врачей" относительно излечения от рака."Состояние министра улучшилось, и сегодня его выписали домой. Ожидается, что он продолжит двигаться к полному выздоровлению", - заверили в ведомстве.В конце декабря шеф Пентангона перенес операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Его выписали 15 января, некоторое время он работал из дома, а в конце месяца появился в ведомстве, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. В рамках лечения Остин проходит физиотерапию и регулярные осмотры врачей.Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней его состояние скрывалось не только от общественности, но и от президента Джо Байдена. Позже Остин признал ошибку и принес публичные извинения.

https://ria.ru/20240214/schit-1927207858.html

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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша