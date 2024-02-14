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В Совбезе России высказались о состоянии управления ядерным оружием США

В Совбезе России высказались о состоянии управления ядерным оружием США - РИА Новости, 14.02.2024

В Совбезе России высказались о состоянии управления ядерным оружием США

Мысли о том, что управление ядерным оружием США находится в сомнительном состоянии, периодически возникают у думающих людей, заявил заместитель секретаря Совета РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T00:14

2024-02-14T00:14

2024-02-14T00:14

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мысли о том, что управление ядерным оружием США находится в сомнительном состоянии, периодически возникают у думающих людей, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. В интервью газете "Известия" он ответил на вопрос, можно ли предположить, что система управления ядерным оружием Штатов и порядок его применения находятся в сомнительном состоянии, что показала реакция на сокрытие факта госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина в конце 2023 года. "Такие мысли, действительно, периодически возникают у думающих граждан. Даже отдельные военнослужащие армии США пытались поставить под сомнение порядок передачи распоряжений на применение ядерного оружия", - сказал Попов. "Так, майор Харольд Херинг был уволен из рядов ВВС США после того, как в конце 1973 года, находясь на военной базе Ванденберг, задал вопрос, как он может убедиться в законности приказа о запуске ракет. Причем формулировка этого вопроса выглядела следующим образом: "Как я смогу убедиться, что приказ о запуске ракет, отданный мне, поступил от здравомыслящего президента?" - добавил замсекретаря Совбеза РФ. Ранее стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Решение Остина своевременно не сообщать американскому президенту Джо Байдену о раке простаты и госпитализации является проблемой, заявил в январе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Остина после скандальных обстоятельств госпитализации вызвали для показаний в комитет по делам вооруженных сил конгресса США на 14 февраля, следует из письма конгрессмена Майка Роджерса, адресованного самому Остину, письмо было опубликовано на сайте комитета. На днях Остин вновь попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем. После госпитализации шеф Пентагона передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс. Из-за госпитализации Остин не поедет в Брюссель на встречу доноров Украины, которые в результате планируют собраться в среду виртуально, сообщила РИА Новости представитель Пентагона.

https://ria.ru/20240214/schit-1927207858.html

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в мире, сша, россия, брюссель, ллойд остин, михаил попов, джо байден, министерство обороны сша