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Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока - РИА Новости, 14.02.2024
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17:28 14.02.2024 (обновлено: 18:18 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/opros-1927390846.html
Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока
Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока - РИА Новости, 14.02.2024
Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока
Около 70% немцев считают, что 81-летний президент США Джо Байден слишком старый, чтобы баллотироваться на второй срок, следует из опроса, проведенного для... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:28
2024-02-14T18:18
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Около 70% немцев считают, что 81-летний президент США Джо Байден слишком старый, чтобы баллотироваться на второй срок, следует из опроса, проведенного для немецкого журнала Stern. "Немцы сильно сомневаются в том, что президент США Джо Байден в достаточно хорошей форме для второго президентского срока. По данным опроса, проведенного компанией Forsa по заказу журнала Stern, 68% считают, что 81-летний президент слишком стар. 29% так не считают", - пишет журнал. Из опроса также следует, что 57% респондентов придерживаются мнения, что слишком старым для нового срока является другой претендент - 77-летний республиканец и бывший президент США Дональд Трамп. Опрос проводился 12-13 февраля среди 1003 респондентов. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта. Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
https://ria.ru/20240213/uspekh-1927191655.html
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РИА Новости
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96
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60
353
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос: 68 процентов немцев считают Байдена слишком старым для нового срока

Опрос: 68% немцев считают Джо Байдена слишком старым для нового срока

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Около 70% немцев считают, что 81-летний президент США Джо Байден слишком старый, чтобы баллотироваться на второй срок, следует из опроса, проведенного для немецкого журнала Stern.
«
"Немцы сильно сомневаются в том, что президент США Джо Байден в достаточно хорошей форме для второго президентского срока. По данным опроса, проведенного компанией Forsa по заказу журнала Stern, 68% считают, что 81-летний президент слишком стар. 29% так не считают", - пишет журнал.
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Из опроса также следует, что 57% респондентов придерживаются мнения, что слишком старым для нового срока является другой претендент - 77-летний республиканец и бывший президент США Дональд Трамп.
Опрос проводился 12-13 февраля среди 1003 респондентов. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.
Ранее специальный прокурор Роберт Хер завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью", в документе говорится, что в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо.
Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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