https://ria.ru/20240214/opasnost-1927215499.html
Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной опасности
Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной опасности - РИА Новости, 14.02.2024
Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной опасности
Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T02:13
2024-02-14T02:13
2024-02-14T02:17
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе.Ранее мэрия предупреждала жителей о ракетной опасности, власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240214/obstrel-1927208620.html
белгород
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белгород, белгородский район
Белгород, Белгородский район
Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной опасности
Власти сообщили об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе