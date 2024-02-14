https://ria.ru/20240214/opasnost-1927215499.html

Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной опасности

Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной опасности - РИА Новости, 14.02.2024

Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной опасности

Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T02:13

2024-02-14T02:13

2024-02-14T02:17

белгород

белгородский район

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности в городе и Белгородском районе.Ранее мэрия предупреждала жителей о ракетной опасности, власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240214/obstrel-1927208620.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район