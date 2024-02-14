https://ria.ru/20240214/opasnost-1927212342.html
В Курской области запущено оповещение о ракетной опасности
В Курской области запущено оповещение о ракетной опасности - РИА Новости, 14.02.2024
В Курской области запущено оповещение о ракетной опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:10
2024-02-14T01:10
2024-02-14T01:12
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892481113_0:0:1156:651_1920x0_80_0_0_0fdd08cdb808d72c475bdcf773d4f779.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться."Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240214/obstrel-1927208620.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892481113_0:0:1156:867_1920x0_80_0_0_41e2a5db21044004d534242b7c5ef626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
В Курской области запущено оповещение о ракетной опасности
Старовойт: в Курской области запущено оповещение о ракетной опасности