https://ria.ru/20240214/opasnost-1927212342.html

В Курской области запущено оповещение о ракетной опасности

В Курской области запущено оповещение о ракетной опасности - РИА Новости, 14.02.2024

В Курской области запущено оповещение о ракетной опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:10

2024-02-14T01:10

2024-02-14T01:12

курская область

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться."Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал Старовойт в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240214/obstrel-1927208620.html

курская область

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курская область