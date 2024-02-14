https://ria.ru/20240214/onkozabolevaniya-1927396664.html

Более половины онкозаболеваний выявляют на начальной стадии, заявил Путин

Более половины онкозаболеваний выявляют на начальной стадии, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2024

Более половины онкозаболеваний выявляют на начальной стадии, заявил Путин

Более половины онкологических заболеваний в России выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный, при этом на 60% выросли... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:41

2024-02-14T17:41

2024-02-14T17:55

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более половины онкологических заболеваний в России выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный, при этом на 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, заявил президент РФ Владимир Путин."В результате сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный. На 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, с 2020 года проводится протонная терапия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.Глава государства отметил, что это стало возможным благодаря высоким стандартам диагностики, терапии и реабилитации по всей стране.Необходимо наращивать усилия в борьбе с онкологией, продолжать работу, все меры должны обеспечиваться необходимым объемом финансирования, а созданный задел уже позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний, заявил президент."Что считаю крайне важным, созданный задел уже позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний, но нам безусловно нужно наращивать усилия в этой важнейшей сфере, продолжать начатую работу. При этом обращаю внимание коллег и в правительстве, и в регионах Российской Федерации - все наши меры должны быть обеспечены необходимым объемом финансирования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240213/genetika-1927079366.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин