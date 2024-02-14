https://ria.ru/20240214/onkopreparaty-1927426401.html

Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов

Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов - РИА Новости, 14.02.2024

Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов

Российские препараты, применяемые в онкологической практике, абсолютно сопоставимы по эффективности с импортными, обладают минимумом побочных эффектов, не... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:25

2024-02-14T19:25

2024-02-14T19:25

общество

москва

россия

игорь хатьков

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские препараты, применяемые в онкологической практике, абсолютно сопоставимы по эффективности с импортными, обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочные эффекты западных аналогов, сообщил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий попросил Хатькова сравнить эффективность отечественных и импортных препаратов. "На сегодняшний день те препараты, которые у нас применяются, вводятся на рынок в онкологической практике, они абсолютно хорошо работают и обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочные эффекты западных аналогов", - ответил Хатьков. Врач уточнил, что эффективность у применяемых препаратов абсолютно сопоставимая с препаратами не российского производства.

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

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общество, москва, россия, игорь хатьков, владимир путин