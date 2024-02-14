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Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов - РИА Новости, 14.02.2024
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19:25 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/onkopreparaty-1927426401.html
Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов
Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов - РИА Новости, 14.02.2024
Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов
Российские препараты, применяемые в онкологической практике, абсолютно сопоставимы по эффективности с импортными, обладают минимумом побочных эффектов, не... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:25
2024-02-14T19:25
общество
москва
россия
игорь хатьков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские препараты, применяемые в онкологической практике, абсолютно сопоставимы по эффективности с импортными, обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочные эффекты западных аналогов, сообщил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий попросил Хатькова сравнить эффективность отечественных и импортных препаратов. "На сегодняшний день те препараты, которые у нас применяются, вводятся на рынок в онкологической практике, они абсолютно хорошо работают и обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочные эффекты западных аналогов", - ответил Хатьков. Врач уточнил, что эффективность у применяемых препаратов абсолютно сопоставимая с препаратами не российского производства.
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общество, москва, россия, игорь хатьков, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Игорь Хатьков, Владимир Путин
Главный онколог Москвы оценил эффективность российских онкопрепаратов

Онколог Хатьков: онкопрепараты России сопоставимы по эффективности с импортными

© Фото : департамент здравоохранения города Москвы Игорь Хатьков
Игорь Хатьков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : департамент здравоохранения города Москвы
Игорь Хатьков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские препараты, применяемые в онкологической практике, абсолютно сопоставимы по эффективности с импортными, обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочные эффекты западных аналогов, сообщил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий попросил Хатькова сравнить эффективность отечественных и импортных препаратов.
«
"На сегодняшний день те препараты, которые у нас применяются, вводятся на рынок в онкологической практике, они абсолютно хорошо работают и обладают минимумом побочных эффектов, не превышающих побочные эффекты западных аналогов", - ответил Хатьков.
Врач уточнил, что эффективность у применяемых препаратов абсолютно сопоставимая с препаратами не российского производства.
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ОбществоМоскваРоссияИгорь ХатьковВладимир Путин
 
 
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