https://ria.ru/20240214/obstrely-1927262559.html

ВСУ около ста раз за сутки атаковали Белгородскую область

ВСУ около ста раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 14.02.2024

ВСУ около ста раз за сутки атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки порядка 100 раз атаковали семь районов Белгородской области артиллерией и беспилотниками, женщина получила ранения,... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:42

2024-02-14T10:42

2024-02-14T10:42

белгородская область

ракитянский район

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки порядка 100 раз атаковали семь районов Белгородской области артиллерией и беспилотниками, женщина получила ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации за 13 февраля, украинские военные обстреляли семь районов 88 снарядами. Также было зафиксировано 11 атак с помощью дронов, из которых 6 сбили. В течение отчетного дня наибольшее количество обстрелов пришлось на Белгородский район, где было зафиксировано 42 обстрела. Во вторник был атакован Ракитянский район, который не граничит с Украиной, до этого он упоминался в сводках губернатора в сентябре 2023 года. Общее количество обстрелов во вторник является наибольшим за февраль. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 32 минометных снаряда, по селу Нехотеевка – 10 артиллерийских снарядов… В Валуйском городском округе в селе Солоти противник атаковал с помощью трёх БПЛА "Стриж", два из которых были сбиты средствами ПВО. Есть пострадавшая – женщина с осколочными ранениями верхних конечностей, лица, проникающим ранением обоих глаз, сейчас находится в Белгородской областной клинической больнице, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что также над селом Тулянка системой ПВО сбит украинский беспилотник. В Волоконовском районе, по словам губернатора, по окраине села Тишанка выпущено 7 минометных снарядов, повреждено одно домовладение. В Грайворонском округе на окраине села Мокрая Орловка зафиксировано 14 прилетов. По окраине села Пороз выпущено 4 минометных снаряда. В селе Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, один из которых сдетонировал в воздухе, а второй врезался в инфраструктурный объект, уточнил глава области. ⠀"В Ракитянском районе рядом с Бобравским сельским поселением средствами ПВО сбито три БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда, по селу Середа и МАПП "Шебекино" – по 3 минометных снаряда. Также в Середе противник атаковал с помощью FPV-дрона", - сообщил Гладков. Как отметил губернатор, в Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, была повреждена ЛЭП. Также на окраине села была атака с помощью дрона-камикадзе. На территории между селом Репяховка и поселком Прилесье установлено 4 прилета. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

белгородская область

ракитянский район

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгородская область, ракитянский район, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия