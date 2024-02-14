https://ria.ru/20240214/obstrely-1927262559.html
ВСУ около ста раз за сутки атаковали Белгородскую область
ВСУ около ста раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 14.02.2024
ВСУ около ста раз за сутки атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки порядка 100 раз атаковали семь районов Белгородской области артиллерией и беспилотниками, женщина получила ранения,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:42
2024-02-14T10:42
2024-02-14T10:42
белгородская область
ракитянский район
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки порядка 100 раз атаковали семь районов Белгородской области артиллерией и беспилотниками, женщина получила ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации за 13 февраля, украинские военные обстреляли семь районов 88 снарядами. Также было зафиксировано 11 атак с помощью дронов, из которых 6 сбили. В течение отчетного дня наибольшее количество обстрелов пришлось на Белгородский район, где было зафиксировано 42 обстрела. Во вторник был атакован Ракитянский район, который не граничит с Украиной, до этого он упоминался в сводках губернатора в сентябре 2023 года. Общее количество обстрелов во вторник является наибольшим за февраль. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 32 минометных снаряда, по селу Нехотеевка – 10 артиллерийских снарядов… В Валуйском городском округе в селе Солоти противник атаковал с помощью трёх БПЛА "Стриж", два из которых были сбиты средствами ПВО. Есть пострадавшая – женщина с осколочными ранениями верхних конечностей, лица, проникающим ранением обоих глаз, сейчас находится в Белгородской областной клинической больнице, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что также над селом Тулянка системой ПВО сбит украинский беспилотник. В Волоконовском районе, по словам губернатора, по окраине села Тишанка выпущено 7 минометных снарядов, повреждено одно домовладение. В Грайворонском округе на окраине села Мокрая Орловка зафиксировано 14 прилетов. По окраине села Пороз выпущено 4 минометных снаряда. В селе Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, один из которых сдетонировал в воздухе, а второй врезался в инфраструктурный объект, уточнил глава области. ⠀"В Ракитянском районе рядом с Бобравским сельским поселением средствами ПВО сбито три БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда, по селу Середа и МАПП "Шебекино" – по 3 минометных снаряда. Также в Середе противник атаковал с помощью FPV-дрона", - сообщил Гладков. Как отметил губернатор, в Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, была повреждена ЛЭП. Также на окраине села была атака с помощью дрона-камикадзе. На территории между селом Репяховка и поселком Прилесье установлено 4 прилета. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240214/naemniki-1927224183.html
https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, ракитянский район, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Ракитянский район, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ около ста раз за сутки атаковали Белгородскую область
ВСУ около ста раз за сутки атаковали семь районов Белгородскую область
БЕЛГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки порядка 100 раз атаковали семь районов Белгородской области артиллерией и беспилотниками, женщина получила ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации за 13 февраля, украинские военные обстреляли семь районов 88 снарядами. Также было зафиксировано 11 атак с помощью дронов, из которых 6 сбили. В течение отчетного дня наибольшее количество обстрелов пришлось на Белгородский район
, где было зафиксировано 42 обстрела. Во вторник был атакован Ракитянский район
, который не граничит с Украиной
, до этого он упоминался в сводках губернатора в сентябре 2023 года. Общее количество обстрелов во вторник является наибольшим за февраль.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 32 минометных снаряда, по селу Нехотеевка – 10 артиллерийских снарядов… В Валуйском городском округе в селе Солоти противник атаковал с помощью трёх БПЛА "Стриж", два из которых были сбиты средствами ПВО. Есть пострадавшая – женщина с осколочными ранениями верхних конечностей, лица, проникающим ранением обоих глаз, сейчас находится в Белгородской областной клинической больнице, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также над селом Тулянка системой ПВО сбит украинский беспилотник. В Волоконовском районе, по словам губернатора, по окраине села Тишанка выпущено 7 минометных снарядов, повреждено одно домовладение.
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В Грайворонском округе на окраине села Мокрая Орловка зафиксировано 14 прилетов. По окраине села Пороз выпущено 4 минометных снаряда. В селе Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, один из которых сдетонировал в воздухе, а второй врезался в инфраструктурный объект, уточнил глава области.
⠀"В Ракитянском районе рядом с Бобравским сельским поселением средствами ПВО сбито три БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 минометных снаряда, по селу Середа и МАПП "Шебекино" – по 3 минометных снаряда. Также в Середе противник атаковал с помощью FPV-дрона", - сообщил Гладков.
Как отметил губернатор, в Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 7 артиллерийских снарядов, была повреждена ЛЭП. Также на окраине села была атака с помощью дрона-камикадзе. На территории между селом Репяховка и поселком Прилесье установлено 4 прилета.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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