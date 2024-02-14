https://ria.ru/20240214/obstrel-1927241311.html

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2024

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области

Украинская армия в течение суток 35 раз обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:46

2024-02-14T09:46

2024-02-14T09:46

в мире

херсонская область

днепр (город)

каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ГЕНИЧЕСК, 14 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток 35 раз обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов из ствольной артиллерии", - рассказал источник. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240214/kelin-1927229255.html

херсонская область

днепр (город)

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины