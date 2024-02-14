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ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2024
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09:46 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/obstrel-1927241311.html
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2024
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области
Украинская армия в течение суток 35 раз обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:46
2024-02-14T09:46
в мире
херсонская область
днепр (город)
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток 35 раз обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов из ствольной артиллерии", - рассказал источник. Под огнем оказались девять населенных пунктов: Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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херсонская область
днепр (город)
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в мире, херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты в Херсонской области

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток 35 раз обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области, сообщил журналистам в среду источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 20 артиллерийских ударов. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов из ствольной артиллерии", - рассказал источник.
Под огнем оказались девять населенных пунктов: Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Масловка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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В миреХерсонская областьДнепр (город)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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