https://ria.ru/20240214/obstrel-1927208620.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.02.2024
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 141 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:20
2024-02-14T00:20
2024-02-14T00:20
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 141 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Тринадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего была выпущена 141 единица различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о гибели одного гражданского лица, еще один человек получил ранение. За предыдущие сутки было зафиксировано 40 обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК ДНР: за сутки ВСУ 41 раз обстреляли территорию республики
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 141 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Тринадцать обстрелов - на донецком направлении. Двадцать семь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале
.
Как отмечает представительство, всего была выпущена 141 единица различных боеприпасов.
По данным представительства, поступили сведения о гибели одного гражданского лица, еще один человек получил ранение.
За предыдущие сутки было зафиксировано 40 обстрелов.
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку