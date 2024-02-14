https://ria.ru/20240214/obrushenie-1927235750.html

При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек

При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек - РИА Новости, 14.02.2024

При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:15

2024-02-14T09:15

2024-02-14T09:25

в мире

филиппины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте, сообщает местный телеканал GMA News. "Один человек погиб, еще 52 пострадали после обрушения второго этажа церкви Святого Апостола Петра в Сан-Хосе-дель-Монте провинции Булакан в Пепельную среду", - говорится в сообщении телеканала. По данным местных властей, на которые ссылается СМИ, второй этаж церкви, сделанный из дерева и пораженный термитами, обрушился, когда люди выстроились в очередь, чтобы нанести пепел на лбы. Телеканал отмечает, что многие получили несерьезные повреждения, такие как синяки и ушибы, однако 80-летняя женщина не пережила полученных травм. Церковь временно закрыта до получения оценки со стороны городских инженеров и строительных чиновников.

https://ria.ru/20240210/obrushenie-1926605866.html

https://ria.ru/20240104/kafe-1919655162.html

филиппины

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины