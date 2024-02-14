Рейтинг@Mail.ru
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 14.02.2024 (обновлено: 09:25 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/obrushenie-1927235750.html
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек - РИА Новости, 14.02.2024
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек
По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:15
2024-02-14T09:25
в мире
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927237024_0:142:3000:1830_1920x0_80_0_0_2ff3ac38f2ec39c88e129cf6d03b5e0a.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте, сообщает местный телеканал GMA News. "Один человек погиб, еще 52 пострадали после обрушения второго этажа церкви Святого Апостола Петра в Сан-Хосе-дель-Монте провинции Булакан в Пепельную среду", - говорится в сообщении телеканала. По данным местных властей, на которые ссылается СМИ, второй этаж церкви, сделанный из дерева и пораженный термитами, обрушился, когда люди выстроились в очередь, чтобы нанести пепел на лбы. Телеканал отмечает, что многие получили несерьезные повреждения, такие как синяки и ушибы, однако 80-летняя женщина не пережила полученных травм. Церковь временно закрыта до получения оценки со стороны городских инженеров и строительных чиновников.
https://ria.ru/20240210/obrushenie-1926605866.html
https://ria.ru/20240104/kafe-1919655162.html
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927237024_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b849458339b12ad17581c8bae9597061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины
В мире, Филиппины
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек

При обрушении второго этажа церкви на Филиппинах погиб человек, 52 пострадали

© AFP 2024 / NEIL NUNEZЧастично обрушившийся балкон в церкви в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте. 14 февраля 2024
Частично обрушившийся балкон в церкви в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте. 14 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AFP 2024 / NEIL NUNEZ
Частично обрушившийся балкон в церкви в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте. 14 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте, сообщает местный телеканал GMA News.
"Один человек погиб, еще 52 пострадали после обрушения второго этажа церкви Святого Апостола Петра в Сан-Хосе-дель-Монте провинции Булакан в Пепельную среду", - говорится в сообщении телеканала.
Место обрушения потолка в средней школе поселка Энем в республике Адыгея. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В Адыгее ребенок пострадал при частичном обрушении потолка в школе
10 февраля, 17:56
По данным местных властей, на которые ссылается СМИ, второй этаж церкви, сделанный из дерева и пораженный термитами, обрушился, когда люди выстроились в очередь, чтобы нанести пепел на лбы.
Телеканал отмечает, что многие получили несерьезные повреждения, такие как синяки и ушибы, однако 80-летняя женщина не пережила полученных травм.
Церковь временно закрыта до получения оценки со стороны городских инженеров и строительных чиновников.
Обрушение кафе в Уральске в Казахстане - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Казахстане при обрушении кафе погибли два человека
4 января, 08:16
 
В миреФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала