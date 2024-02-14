https://ria.ru/20240214/obrushenie-1927235750.html
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек - РИА Новости, 14.02.2024
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек
По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:15
2024-02-14T09:15
2024-02-14T09:25
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте, сообщает местный телеканал GMA News. "Один человек погиб, еще 52 пострадали после обрушения второго этажа церкви Святого Апостола Петра в Сан-Хосе-дель-Монте провинции Булакан в Пепельную среду", - говорится в сообщении телеканала. По данным местных властей, на которые ссылается СМИ, второй этаж церкви, сделанный из дерева и пораженный термитами, обрушился, когда люди выстроились в очередь, чтобы нанести пепел на лбы. Телеканал отмечает, что многие получили несерьезные повреждения, такие как синяки и ушибы, однако 80-летняя женщина не пережила полученных травм. Церковь временно закрыта до получения оценки со стороны городских инженеров и строительных чиновников.
https://ria.ru/20240210/obrushenie-1926605866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
При обрушении церкви на Филиппинах погиб человек
При обрушении второго этажа церкви на Филиппинах погиб человек, 52 пострадали
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
По меньшей мере один человек погиб, еще 52 пострадали в результате обрушения второго этажа церкви прямо во время богослужения утром в среду в филиппинском городе Сан-Хосе-дель-Монте, сообщает местный телеканал GMA News
.
"Один человек погиб, еще 52 пострадали после обрушения второго этажа церкви Святого Апостола Петра в Сан-Хосе-дель-Монте провинции Булакан в Пепельную среду", - говорится в сообщении телеканала.
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По данным местных властей, на которые ссылается СМИ, второй этаж церкви, сделанный из дерева и пораженный термитами, обрушился, когда люди выстроились в очередь, чтобы нанести пепел на лбы.
Телеканал отмечает, что многие получили несерьезные повреждения, такие как синяки и ушибы, однако 80-летняя женщина не пережила полученных травм.
Церковь временно закрыта до получения оценки со стороны городских инженеров и строительных чиновников.
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