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Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
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18:19 14.02.2024 (обновлено: 18:37 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/novikov-1927412530.html
Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве
Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 14.02.2024
Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:19
2024-02-14T18:37
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации", - сказала собеседница агентства.Также против Новикова* в октябре прошлого года ФСБ возбудила дело о госизмене. Его подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в сообщении службы. По версии следствия, адвокат после начала военной операции уехал из России, а впоследствии оказался на Украине. Там он вступил в ряды территориальной обороны, где, как утверждается, служит и по сей день, занимаясь пропагандистской работой.Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html
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происшествия, москва, россия, илья новиков, украина
Происшествия, Москва, Россия, Илья Новиков, Украина
Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве

Бывшего адвоката Новикова заочно арестовали в Москве по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАдвокат Илья Новиков (иноагент)
Адвокат Илья Новиков (иноагент) - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Адвокат Илья Новиков (иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации", - сказала собеседница агентства.
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Также против Новикова* в октябре прошлого года ФСБ возбудила дело о госизмене. Его подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в сообщении службы. По версии следствия, адвокат после начала военной операции уехал из России, а впоследствии оказался на Украине. Там он вступил в ряды территориальной обороны, где, как утверждается, служит и по сей день, занимаясь пропагандистской работой.
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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