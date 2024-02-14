https://ria.ru/20240214/novikov-1927412530.html

Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве

Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 14.02.2024

Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:19

2024-02-14T18:19

2024-02-14T18:37

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации", - сказала собеседница агентства.Также против Новикова* в октябре прошлого года ФСБ возбудила дело о госизмене. Его подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в сообщении службы. По версии следствия, адвокат после начала военной операции уехал из России, а впоследствии оказался на Украине. Там он вступил в ряды территориальной обороны, где, как утверждается, служит и по сей день, занимаясь пропагандистской работой.Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html

https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, илья новиков, украина