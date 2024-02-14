Бывшего адвоката Новикова* заочно арестовали в Москве
Бывшего адвоката Новикова заочно арестовали в Москве по делу о фейках об армии
Адвокат Илья Новиков (иноагент). Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Ильи Новикова* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вынесено постановление об избрании заочного ареста в отношении Новикова Ильи Сергеевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, сроком на два месяца с момента экстрадиции или депортации", - сказала собеседница агентства.
Также против Новикова* в октябре прошлого года ФСБ возбудила дело о госизмене. Его подозревают в "переходе на сторону противника", говорится в сообщении службы. По версии следствия, адвокат после начала военной операции уехал из России, а впоследствии оказался на Украине. Там он вступил в ряды территориальной обороны, где, как утверждается, служит и по сей день, занимаясь пропагандистской работой.
Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов и затем обменянную, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента