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В России создали умный комплекс для испытания противопожарных систем - РИА Новости, 14.02.2024
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Наука
 
03:00 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/nauka-1927100610.html
В России создали умный комплекс для испытания противопожарных систем
В России создали умный комплекс для испытания противопожарных систем - РИА Новости, 14.02.2024
В России создали умный комплекс для испытания противопожарных систем
Исследователи ПИШ Томского политеха создали экспериментальный бокс, в котором будут проходить испытания систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Комплекс... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:00
2024-02-14T03:00
наука
наука
университетская наука
россия
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
томск
пожар
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Исследователи ПИШ Томского политеха создали экспериментальный бокс, в котором будут проходить испытания систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Комплекс на основе нейросетей не имеет аналогов в мире, сообщили в пресс-службе вуза.Чтобы создать экспериментальный бокс, ученые Передовой инженерной школы Томского политехнического университета (ПИШ ТПУ) провели более 2 тысяч экспериментов по локализации и подавлению горения типичных строительных и отделочных материалов, твердых и жидких топлив, горючих и легковоспламеняющихся веществ, а также специализированных имитаторов пожароопасных порошков.Были воспроизведены условия возгорания в наиболее распространенных ситуациях (неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов, короткое замыкание электрических проводок, воздействие на материалы локальными источниками нагрева), а также ложное срабатывание систем пожаротушения.Новый проект ориентирован на создание интеллектуальных систем пожарной и технологической безопасности, сообщил руководитель лаборатории тепломассопереноса, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Павел Стрижак.В основу таких систем заложены нейросетевые алгоритмы идентификации нештатных ситуаций на ранней стадии, прогнозирования последствий, выработки решений по ликвидации очагов потенциальных возгораний или других чрезвычайных ситуаций.&quot;Срабатывание системы позволяет за меньшее время и с минимальными ресурсами предотвратить чрезвычайные ситуации и минимизировать их последствия. Для обучения нейросети мы проводим эксперименты в лаборатории, выполняем математическое моделирование, испытания на полноразмерных комплексах на вынесенных полигонах. Все данные передаются в единую экспериментальную базу, на основе которой проводится обучение нейросети&quot;, – рассказал Стрижак.По его словам, экспериментальный бокс оборудован четырьмя специализированными камерами сгорания, в которых воспроизводятся условия термического разложения, газификации, возгораний материалов различной категории и агрегатного состояния.Структура камер гибкая, ее можно перенастроить на разные технологические условия. Каждая испытательная печь оборудована современными тепловыми, дымовыми, газоаналитическими, видеорегистрирующими, тепловизионными, пламенными, хроматографическими, оптическими и другими сенсорами.Кроме того, каждая камера оборудована системами пожаротушения с применением перспективных жидкостных, газовых, пенных, порошковых, газогидратных технологий с обратной связью."Аналогов разработки нет ни в России, ни во всем мире. Она позволит нам создать адаптивную интеллектуальную систему пожарной и технической безопасности на предприятиях с учетом возможностей и требований к безопасности производств. Для адекватной работы нейросетевой системы требуется большая база данных. Мы активно работаем над ее пополнением и планируем за два-три года работы набрать необходимое количество данных. Специально созданные для этого испытательные камеры существенно улучшат выборку как количественно, так и качественно", – добавил Стрижак.Сейчас экспериментальный бокс находится на этапе пусконаладочных работ. Исследования в первой испытательной камере уже начались, эксперименты в остальных стартуют в конце марта 2024 года.
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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, томск, пожар
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Навигатор абитуриента, Томский политехнический университет, Томск, Пожар

В России создали умный комплекс для испытания противопожарных систем

© Фото : пресс-служба ТПУПусконаладка испытательной камеры
Пусконаладка испытательной камеры - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Исследователи ПИШ Томского политеха создали экспериментальный бокс, в котором будут проходить испытания систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Комплекс на основе нейросетей не имеет аналогов в мире, сообщили в пресс-службе вуза.
Чтобы создать экспериментальный бокс, ученые Передовой инженерной школы Томского политехнического университета (ПИШ ТПУ) провели более 2 тысяч экспериментов по локализации и подавлению горения типичных строительных и отделочных материалов, твердых и жидких топлив, горючих и легковоспламеняющихся веществ, а также специализированных имитаторов пожароопасных порошков.
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Были воспроизведены условия возгорания в наиболее распространенных ситуациях (неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов, короткое замыкание электрических проводок, воздействие на материалы локальными источниками нагрева), а также ложное срабатывание систем пожаротушения.
Новый проект ориентирован на создание интеллектуальных систем пожарной и технологической безопасности, сообщил руководитель лаборатории тепломассопереноса, профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ Павел Стрижак.
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В основу таких систем заложены нейросетевые алгоритмы идентификации нештатных ситуаций на ранней стадии, прогнозирования последствий, выработки решений по ликвидации очагов потенциальных возгораний или других чрезвычайных ситуаций.
«

"Срабатывание системы позволяет за меньшее время и с минимальными ресурсами предотвратить чрезвычайные ситуации и минимизировать их последствия. Для обучения нейросети мы проводим эксперименты в лаборатории, выполняем математическое моделирование, испытания на полноразмерных комплексах на вынесенных полигонах. Все данные передаются в единую экспериментальную базу, на основе которой проводится обучение нейросети", – рассказал Стрижак.

© Фото : пресс-служба ТПУДемонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
1 из 5
© Фото : пресс-служба ТПУИспытательный бокс для испытания пожарной сигнализации с нейросетью
Испытательный бокс для испытания пожарной сигнализации с нейросетью
Испытательный бокс для испытания пожарной сигнализации с нейросетью
© Фото : пресс-служба ТПУ
2 из 5
© Фото : пресс-служба ТПУДемонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
3 из 5
© Фото : пресс-служба ТПУДемонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
4 из 5
© Фото : пресс-служба ТПУДемонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
5 из 5
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
1 из 5
Испытательный бокс для испытания пожарной сигнализации с нейросетью
© Фото : пресс-служба ТПУ
2 из 5
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
3 из 5
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
4 из 5
Демонстрация горения пожароопасного вещества в испытательной камере
© Фото : пресс-служба ТПУ
5 из 5
По его словам, экспериментальный бокс оборудован четырьмя специализированными камерами сгорания, в которых воспроизводятся условия термического разложения, газификации, возгораний материалов различной категории и агрегатного состояния.
Структура камер гибкая, ее можно перенастроить на разные технологические условия. Каждая испытательная печь оборудована современными тепловыми, дымовыми, газоаналитическими, видеорегистрирующими, тепловизионными, пламенными, хроматографическими, оптическими и другими сенсорами.
Кроме того, каждая камера оборудована системами пожаротушения с применением перспективных жидкостных, газовых, пенных, порошковых, газогидратных технологий с обратной связью.
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"Аналогов разработки нет ни в России, ни во всем мире. Она позволит нам создать адаптивную интеллектуальную систему пожарной и технической безопасности на предприятиях с учетом возможностей и требований к безопасности производств. Для адекватной работы нейросетевой системы требуется большая база данных. Мы активно работаем над ее пополнением и планируем за два-три года работы набрать необходимое количество данных. Специально созданные для этого испытательные камеры существенно улучшат выборку как количественно, так и качественно", – добавил Стрижак.
Сейчас экспериментальный бокс находится на этапе пусконаладочных работ. Исследования в первой испытательной камере уже начались, эксперименты в остальных стартуют в конце марта 2024 года.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияНавигатор абитуриентаТомский политехнический университетТомскПожар
 
 
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