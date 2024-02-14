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Песков прокомментировал слова помощника Трампа о рейтинге стран НАТО
Песков прокомментировал слова помощника Трампа о рейтинге стран НАТО - РИА Новости, 14.02.2024
Песков прокомментировал слова помощника Трампа о рейтинге стран НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника экс-президента США Дональда Трампа о рейтинге стран-членов НАТО и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:09
2024-02-14T13:09
2024-02-14T13:09
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника экс-президента США Дональда Трампа о рейтинге стран-членов НАТО и необходимости вложений 2% ВВП, заявив, что в этом заявлении "нет никакой новизны". Отставной генерал-лейтенант Кит Келлогг, который при Трампе занимал высокие должности в Совете национальной безопасности, дал интервью агентству Рейтер. В нем он заявил, что возвращение Трампа на пост президента США может привести к тому, что некоторые члены НАТО утратят право на американскую защиту в случае нападения извне. Келлогг, в частности, сказал в интервью, что, если кто-то из 31 страны-участницы альянса не будет тратить на оборону как минимум 2% ВВП, как согласовано, то он поддержит отзыв гарантий безопасности, предусмотренных статьей 5 Североатлантического договора. "Мы видели. Но давайте вспомним, что в свою бытность президентом США это был один из главных посылов Трампа, которым он апеллировал в своих отношениях с членами альянсов. Эти два процента он постоянно повторял по разным случаям. Здесь никакой новизны нет в подходе к этой проблеме", - сказал Песков журналистам. Ранее экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, нато
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал слова помощника Трампа о рейтинге стран НАТО
Песков: в призывах к НАТО вкладывать два процента ВВП в оборону нет новизны
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника экс-президента США Дональда Трампа о рейтинге стран-членов НАТО и необходимости вложений 2% ВВП, заявив, что в этом заявлении "нет никакой новизны".
Отставной генерал-лейтенант Кит Келлогг, который при Трампе занимал высокие должности в Совете национальной безопасности, дал интервью агентству Рейтер. В нем он заявил, что возвращение Трампа на пост президента США может привести к тому, что некоторые члены НАТО утратят право на американскую защиту в случае нападения извне. Келлогг, в частности, сказал в интервью, что, если кто-то из 31 страны-участницы альянса не будет тратить на оборону как минимум 2% ВВП, как согласовано, то он поддержит отзыв гарантий безопасности, предусмотренных статьей 5 Североатлантического договора.
"Мы видели. Но давайте вспомним, что в свою бытность президентом США это был один из главных посылов Трампа, которым он апеллировал в своих отношениях с членами альянсов. Эти два процента он постоянно повторял по разным случаям. Здесь никакой новизны нет в подходе к этой проблеме", - сказал Песков журналистам.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина
рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
Трамп захотел сдать Европу России