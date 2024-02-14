https://ria.ru/20240214/nato-1927316102.html

Песков прокомментировал слова помощника Трампа о рейтинге стран НАТО

Песков прокомментировал слова помощника Трампа о рейтинге стран НАТО - РИА Новости, 14.02.2024

Песков прокомментировал слова помощника Трампа о рейтинге стран НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника экс-президента США Дональда Трампа о рейтинге стран-членов НАТО и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:09

2024-02-14T13:09

2024-02-14T13:09

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника экс-президента США Дональда Трампа о рейтинге стран-членов НАТО и необходимости вложений 2% ВВП, заявив, что в этом заявлении "нет никакой новизны". Отставной генерал-лейтенант Кит Келлогг, который при Трампе занимал высокие должности в Совете национальной безопасности, дал интервью агентству Рейтер. В нем он заявил, что возвращение Трампа на пост президента США может привести к тому, что некоторые члены НАТО утратят право на американскую защиту в случае нападения извне. Келлогг, в частности, сказал в интервью, что, если кто-то из 31 страны-участницы альянса не будет тратить на оборону как минимум 2% ВВП, как согласовано, то он поддержит отзыв гарантий безопасности, предусмотренных статьей 5 Североатлантического договора. "Мы видели. Но давайте вспомним, что в свою бытность президентом США это был один из главных посылов Трампа, которым он апеллировал в своих отношениях с членами альянсов. Эти два процента он постоянно повторял по разным случаям. Здесь никакой новизны нет в подходе к этой проблеме", - сказал Песков журналистам. Ранее экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.

https://ria.ru/20240212/tramp-1926695668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, нато