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Йеллен: из-за слов Трампа о НАТО союзники могут засомневаться в США

Йеллен: из-за слов Трампа о НАТО союзники могут засомневаться в США - РИА Новости, 14.02.2024

Йеллен: из-за слов Трампа о НАТО союзники могут засомневаться в США

Слова экс-президента США Дональда Трампа о НАТО могут вызывать у союзников Вашингтона вопросы о прочности его обязательств, заявила американская министр... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:06

2024-02-14T01:06

2024-02-14T01:06

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Слова экс-президента США Дональда Трампа о НАТО могут вызывать у союзников Вашингтона вопросы о прочности его обязательств, заявила американская министр финансов Джанет Йеллен. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". По мнению Йеллен, заявления Трампа безответственны. "Вероятно, для наших союзников они (слова) создают вопросы о том, насколько прочными будут наши обязательства по отношению к союзам, которые продемонстрировали значимость в обеспечении стабильности глобальной экономической системы и нашей взаимной обороны", - приводит агентство Блумберг слова министра.

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в мире, сша, россия, дональд трамп, джанет йеллен, нато