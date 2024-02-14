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Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 14.02.2024
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09:19 14.02.2024 (обновлено: 09:56 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/nabiullina-1927236206.html
Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством
Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 14.02.2024
Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством
Долгожданного перелома в борьбе с хищениями у клиентов банков в России со стороны кибермошенников не произошло, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T09:19
2024-02-14T09:56
экономика
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Долгожданного перелома в борьбе с хищениями у клиентов банков в России со стороны кибермошенников не произошло, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"."Мы с вами развиваем инструменты, постоянно развиваем законодательство, многое делается, но мы видим, что кибермошенники очень изобретательны… Перелома, такого долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло", - сказала она."Мы видим, что с этим вызовом сталкивается не только наша страна, многие страны. И вообще тема кибербезопасности, конечно, имеет международное измерение, здесь очень важна кооперация с другими странами", - сказала она."Нам нужно здесь менять постепенно наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности и действительно сделать так, чтобы здесь у нас произошел перелом, прежде всего, чтобы люди теряли меньше средств от кибермошенничества", - добавила Набиуллина."Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач - это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать - это вопросы кредитного мошенничества", - отметила она."Сказали о законе, который заработает в июле этого года… Но мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фронт, где нет системных барьеров. Мы предупреждаем людей, занимаемся финансовой грамотностью… но мы видим, что люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка - это заемные средства", - добавила она.
https://ria.ru/20231127/kibermoshenniki-1912213315.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством

Набиуллина назвала борьбу с кредитным мошенничеством одной из главных задач года

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Долгожданного перелома в борьбе с хищениями у клиентов банков в России со стороны кибермошенников не произошло, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Мы с вами развиваем инструменты, постоянно развиваем законодательство, многое делается, но мы видим, что кибермошенники очень изобретательны… Перелома, такого долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло", - сказала она.
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"Мы видим, что с этим вызовом сталкивается не только наша страна, многие страны. И вообще тема кибербезопасности, конечно, имеет международное измерение, здесь очень важна кооперация с другими странами", - сказала она.
«
"Нам нужно здесь менять постепенно наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности и действительно сделать так, чтобы здесь у нас произошел перелом, прежде всего, чтобы люди теряли меньше средств от кибермошенничества", - добавила Набиуллина.
"Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач - это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать - это вопросы кредитного мошенничества", - отметила она.
"Сказали о законе, который заработает в июле этого года… Но мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фронт, где нет системных барьеров. Мы предупреждаем людей, занимаемся финансовой грамотностью… но мы видим, что люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка - это заемные средства", - добавила она.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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