https://ria.ru/20240214/nabiullina-1927236206.html

Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством

Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством - РИА Новости, 14.02.2024

Набиуллина рассказала о борьбе с кредитным мошенничеством

Долгожданного перелома в борьбе с хищениями у клиентов банков в России со стороны кибермошенников не произошло, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T09:19

2024-02-14T09:19

2024-02-14T09:56

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Долгожданного перелома в борьбе с хищениями у клиентов банков в России со стороны кибермошенников не произошло, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах"."Мы с вами развиваем инструменты, постоянно развиваем законодательство, многое делается, но мы видим, что кибермошенники очень изобретательны… Перелома, такого долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло", - сказала она."Мы видим, что с этим вызовом сталкивается не только наша страна, многие страны. И вообще тема кибербезопасности, конечно, имеет международное измерение, здесь очень важна кооперация с другими странами", - сказала она."Нам нужно здесь менять постепенно наш менталитет, наши подходы к информационной безопасности и действительно сделать так, чтобы здесь у нас произошел перелом, прежде всего, чтобы люди теряли меньше средств от кибермошенничества", - добавила Набиуллина."Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач - это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать - это вопросы кредитного мошенничества", - отметила она."Сказали о законе, который заработает в июле этого года… Но мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фронт, где нет системных барьеров. Мы предупреждаем людей, занимаемся финансовой грамотностью… но мы видим, что люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка - это заемные средства", - добавила она.

https://ria.ru/20231127/kibermoshenniki-1912213315.html

https://ria.ru/20230601/banki-1875583809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)