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Власти Мусорки в Самарской области оценили идею переименовать село - РИА Новости, 14.02.2024
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16:32 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/musorka-1927376081.html
Власти Мусорки в Самарской области оценили идею переименовать село
Власти Мусорки в Самарской области оценили идею переименовать село - РИА Новости, 14.02.2024
Власти Мусорки в Самарской области оценили идею переименовать село
Жители села Мусорка Ставропольского района в Самарской области гордятся историей своего населенного пункта и не считают его название оскорбительным, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:32
2024-02-14T16:32
общество
самарская область
ставропольский район
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САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Жители села Мусорка Ставропольского района в Самарской области гордятся историей своего населенного пункта и не считают его название оскорбительным, сообщила РИА Новости врио главы администрации Ставропольского района Марина Ганина. Во вторник, 13 февраля глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко сообщил, что авторы отзывают из Госдумы законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов, которые принижают достоинство их жителей. Этот законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и депутатом Антоном Ткачевым. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка и Шалава сталкиваются с травлей. "Очень странно, что оно (село, - прим. ред.) было выбрано в качестве каких-то оскорбительных моментов. Название "Мусорка" имеет свою историю, и люди гордятся и чтут ее, у нас никогда этот вопрос остро не стоял от слова совсем. ...Считаю, что как оскорбительное название населенного пункта жителями оно не воспринимается", - сказала собеседница агентства. Также Ганина сообщила, что из-за названия никакой травли "однозначно быть не может". Она отметила, что село выделяется из общей концепции из-за того, что некоторые люди не изучают глубоко историю и не учитывают особенного русского языка: ударения и произношения слов. Ганина предположила, что часть вопросов с названиями поселков можно было бы решить, если бы на указателях населенных пунктов было обозначено ударение. Считается, что село Мусорка основано как русское поселение в 20-е годы 18 века, и получило свое названо по реке Мусорке. Финно-угорское значение топонима объясняется как му (земля) и сор (мелкое степное озеро).
https://ria.ru/20240214/bukhalovo-1927341311.html
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общество, самарская область, ставропольский район
Общество, Самарская область, Ставропольский район
Власти Мусорки в Самарской области оценили идею переименовать село

Власти: жители самарского села Мусорка не считают название оскорбительным

© Яндекс. КартыСело Мусорка в Самарской области
Село Мусорка в Самарской области
© Яндекс. Карты
Село Мусорка в Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Жители села Мусорка Ставропольского района в Самарской области гордятся историей своего населенного пункта и не считают его название оскорбительным, сообщила РИА Новости врио главы администрации Ставропольского района Марина Ганина.
Во вторник, 13 февраля глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко сообщил, что авторы отзывают из Госдумы законопроект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов, которые принижают достоинство их жителей. Этот законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и депутатом Антоном Ткачевым. По мнению авторов инициативы, жители населенных пунктов с названиями типа Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка и Шалава сталкиваются с травлей.
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"Очень странно, что оно (село, - прим. ред.) было выбрано в качестве каких-то оскорбительных моментов. Название "Мусорка" имеет свою историю, и люди гордятся и чтут ее, у нас никогда этот вопрос остро не стоял от слова совсем. ...Считаю, что как оскорбительное название населенного пункта жителями оно не воспринимается", - сказала собеседница агентства.
Также Ганина сообщила, что из-за названия никакой травли "однозначно быть не может". Она отметила, что село выделяется из общей концепции из-за того, что некоторые люди не изучают глубоко историю и не учитывают особенного русского языка: ударения и произношения слов. Ганина предположила, что часть вопросов с названиями поселков можно было бы решить, если бы на указателях населенных пунктов было обозначено ударение.
Считается, что село Мусорка основано как русское поселение в 20-е годы 18 века, и получило свое названо по реке Мусорке. Финно-угорское значение топонима объясняется как му (земля) и сор (мелкое степное озеро).
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ОбществоСамарская областьСтавропольский район
 
 
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