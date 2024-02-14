https://ria.ru/20240214/mumii-1927158046.html

Среди мумий ее нет. Какую загадку оставила самая знаменитая царица

Среди мумий ее нет. Какую загадку оставила самая знаменитая царица - РИА Новости, 14.02.2024

Среди мумий ее нет. Какую загадку оставила самая знаменитая царица

Клеопатра — бессмертный образ, знакомый каждому по многочисленным воплощениям в литературе и кино, живописи и музыке. Тем не менее история древней царицы до сих РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:13

религия

египет

александрия

средиземное море

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. Клеопатра — бессмертный образ, знакомый каждому по многочисленным воплощениям в литературе и кино, живописи и музыке. Тем не менее история древней царицы до сих пор вызывает вопросы. Один из них — место ее последнего пристанища. Но, кажется, историки все ближе к разгадке.Нешекспировские страстиУтреннюю ванну уже приготовили, прислуга накрывала на стол. Госпожа собиралась выйти из покоев. Неожиданно в дверях появился крестьянин с увесистой корзиной. Стражники досмотрели ее — доверху наполнена спелым инжиром. Ничего подозрительного.После завтрака хозяйка достала небольшую табличку с письмом и велела отправить Октавиану Августу — наследнику Юлия Цезаря. Затем выгнала из комнаты всех, кроме двух служанок. И заперлась изнутри.Вскоре в спешке вернулись испуганные гонцы Октавиана. Взломали двери и увидели: на золотом ложе в царском уборе лежит мертвая хозяйка дома. Одна из девушек, Ирада, испускает дух у ее ног, другая, Хармион, шатаясь, поправляет диадему на голове госпожи."Прекрасно, Хармион!" — в ярости крикнул кто-то из присутствующих. "Да, — еле слышно ответила та. — Поистине прекрасно и достойно преемницы стольких царей".Рассказывали потом, что ядовитого аспида принесли в той самой корзине с инжиром. Укус должен быть неожиданным — так распорядилась сама царица. Но, вынув часть ягод, увидела змею и сказала: "Так вот где она…" А потом обнажила руку и подставила под укус.Этот сюжет спустя более чем полтора тысячелетия обессмертил Шекспир в трагедии "Антоний и Клеопатра". Над эллинистическим, но все еще великим Египтом нависла угроза стать римской колонией. Царица заключила зыбкий договор с Юлием Цезарем, разделалась с неугодными претендентами из числа родни. И обеспечила себе несколько лет спокойной жизни.Но приемный сын и наследник Цезаря — Октавиан Август — решил покорить Египет. На защиту правительницы встал один из римских полководцев Марк Антоний. Он любил Клеопатру, они были женаты, в браке родились дети.Конец известен всем: эскадру Антония разбили в пух и прах, сам он покончил с собой, бросившись на меч, супруга последовала за ним в мир иной. Шекспиру, кажется, почти ничего не пришлось добавлять — эту трагедию написала сама жизнь. А заодно обозначила те вопросы, над которыми потомки обречены ломать копья."Земля не знала могил с такой великою четой…" — гласит шекспировский текст. Земля действительно до сих пор не знает, где искать гробницу Клеопатры.Умрем как боги"У меня есть одна гипотеза… Дайте мне два месяца. Я найду ее". — "Что?!" — этот эмоциональный разговор состоялся в кабинете руководителя Высшего совета по древностям Египта Захи Хавасса в 2004-м.Молодая девушка Кэтлин Мартинес упорно добивалась встречи с корифеем египтологии — хотела сообщить, где искать могилу Клеопатры. Звучало это весьма сомнительно, ведь Кэтлин работала юристом в Доминиканской Республике и даже не знала, как вести раскопки.Но у нее была твердая теоретическая база. Еще в юности Мартинес загорелась желанием отыскать усыпальницу знаменитой царицы. Для этого тщательно проштудировала всю имеющуюся на эту тему литературу и изучила труды древних историков.Так, у Плутарха она узнала, что Клеопатра просила Октавиана похоронить ее рядом с мужем. А у Страбона почерпнула любопытную информацию про город Тапосирис Магна в 50 километрах от Александрии — место проведения всенародного празднества, скорее всего, в честь бога Осириса. "Неподалеку от Тапосириса лежит у моря скалистое место, где собираются толпы веселых гуляк во всякое время года", — писал древнегреческий хронист."Почему я решила, что в Тапосирис Магна может быть спрятана гробница Клеопатры? Мне кажется, ее смерть была неким ритуальным действом с глубоким смыслом, обрядом, подчиненным строгому канону", — объясняла Мартинес.Собственно, само название Тапосирис переводится как "смерть Осириса". Этот факт напрямую связан с одним из центральных моментов египетской мифологии. Легенда рассказывает, что Осириса убил родной брат Сет, а затем разбросал куски тела по всей земле. Исида, жена и сестра Осириса, с помощью волшебной силы смогла ненадолго возродить супруга и даже зачала от него сына Хора. Он-то в конце концов и убил Сета, отомстив тем самым за отца.На сегодняшний день известно, что фараоны из династии Птолемеев (к их числу принадлежала Клеопатра) по восшествии на престол обожествляли себя. Но Клеопатра пошла гораздо дальше — называла себя "новой Исидой". Об этом свидетельствуют монеты, отчеканенные в годы ее правления.Золотая мумияВсе сходилось. Теперь Кэтлин Мартинес оставалось одно — представить вещественные доказательства своей правоты.Раскопки начались в 2005-м. Тогда под руинами местного храма в честь Исиды — об этом свидетельствовала найденная памятная плита — обнаружили несколько подземных ниш и туннелей. Спустя два года команда откопала в основании святилища три клада. Все — эпохи Птолемея. Среди драгоценностей были и 200 монет с профилем Клеопатры.Наконец в 2020-м археологи наткнулись на нетронутую гробницу. В ней две мумии. Как показал рентген — женщины и мужчины. Причем одна (с изображением скарабея) полностью покрыта сусальным золотом."В то время они (мумии. — Прим. ред.) выглядели впечатляюще. Если их покрывали сусальным золотом, это означало, что они <…> важные члены общества", — пояснял один из участников экспедиции, старший преподаватель египтологии Ливерпульского университета Гленн Годенхо.К тому же в 2022 году в Тапосирис Магна нашли еще один туннель — длиной более километра и с весьма искусной отделкой. Внешне он больше всего напоминал акведук, какие строили в античном мире. Но внутри оказалось несколько алебастровых голов, монеты и остатки статуй египетских божеств.Их еще предстоит идентифицировать. Да и значительная часть туннеля пока не обследована — она под водой. Быть может, части головоломки Тапосирис вскоре сложатся воедино.Канули в Лету"Но, насколько я понимаю, найденные там мумии скорее высокостатусные священники, чем члены королевской семьи", — прокомментировала бывший хранитель древностей в Музее Эшмола при Оксфордском университете Сьюзан Уокер.Дело в том, что представителей жреческого сословия в Египте также хоронили с особыми, почти царскими почестями. Да и в целом Уокер придерживается точки зрения, что гробницу Клеопатры следует искать совсем в другом месте.Об этом же говорил и Захи Хавасс. Более того, в одном из интервью он заявил: "Нет никаких доказательств того, что могила Клеопатры могла находиться в (Тапосирис Магна. — Прим. ред.). <…> Она никогда не будет найдена".Что имел в виду бывший министр древностей? Дело в том, что ученые всегда со скепсисом относятся к разного рода мистическим версиям и рассматривают в первую очередь наиболее очевидные варианты развития событий.Клеопатра, наследница фараонов, скорее всего, была погребена тем же способом, что и ее предки. Из античных источников известно: в Александрии был специальный квартал, где хоронили правителей. Но вот незадача — за прошедшие тысячелетия значительная часть города ушла под воду в результате череды землетрясений.Во второй половине XX века археологи начали постепенно обследовать дно Средиземного моря. И в 1997-м предполагаемое место некрополя было найдено."Около 400 архитектурных элементов: крупные блоки и плиты, <…> расколотые колонны <…> весом более семи тонн, <…> объекты обладают значительным весом: <…> их не могло принести приливом. Так что они <…> находятся более или менее на том же месте, куда их поместили древние строители", — рассказал журналистам президент Эллинистического института по изучению древней и средневековой Александрии Гарри Цалас.Однако и в этом направлении специалисты пока не сильно продвинулись. Ничего напоминающего о гробнице Клеопатры на дне моря не обнаружили. А значит, одна из величайших тайн мировой истории все еще ждет своего часа.

https://ria.ru/20240103/faraon-1913611312.html

египет

александрия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, александрия, средиземное море, аналитика - религия и мировоззрение