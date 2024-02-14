https://ria.ru/20240214/moskva-1927416342.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 14.02.2024

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:29

2024-02-14T18:29

2024-02-14T18:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240214/poteplenie-1927290434.html

москва

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2024

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москва, городское хозяйство москвы