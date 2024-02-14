https://ria.ru/20240214/moskva-1927416342.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 14.02.2024
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:29
2024-02-14T18:29
2024-02-14T18:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922214322_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7ec6dc5cc74d0293dddda8182ccd2f8.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240214/poteplenie-1927290434.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922214322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cdf92b4b6e125ba4c444c85482af11f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий ночью и в течение четверга
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление