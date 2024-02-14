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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 14.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:29 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/moskva-1927416342.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 14.02.2024
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий
Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:29
2024-02-14T18:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий ночью и в течение четверга

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ночью и в течение дня 15 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, ночью и в течение дня 15 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Синоптик рассказала, когда в Москве ждать потепление
Вчера, 11:52
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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