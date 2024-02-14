https://ria.ru/20240214/moskva-1927368456.html

В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей

В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей - РИА Новости, 14.02.2024

В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили свыше 4 тысяч деревьев вдоль магистралей столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:10

2024-02-14T16:10

2024-02-14T16:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835518051_122:0:1544:800_1920x0_80_0_0_1a0a3d36617aa49687bf2f174094cb15.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили свыше 4 тысяч деревьев вдоль магистралей столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В осенне-зимний период прошлого года высадили вдоль 12 магистралей столицы более 4 тысяч крупномерных и декоративных деревьев", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что работы по озеленению проведены на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, улицах Большая Академическая, Шереметьевская, Енисейская, Осташковская, Велозаводская и Симоновский Вал. "Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Деревья подбираем с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Для украшения улиц и магистралей в 2023 году были выбраны липы, клены, вязы и декоративные яблони", - пояснил Бирюков. Он также отметил, что лидерами по количеству стали липы - на магистралях и видовых зонах появилось свыше 2,5 тысячи этих деревьев. Больше всего зеленых насаждений высадили на Рублевском шоссе и Нахимовском проспекте - более 1,1 тысячи и свыше 850 лип, вязов и декоративных яблонь соответственно. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа озеленения магистралей и улиц стартовала в 2021 году, за время ее реализации высадили более 8,5 тысячи крупномерных и декоративных деревьев.

https://ria.ru/20240214/fonari-1927241845.html

https://ria.ru/20240214/ogon-1926884331.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва