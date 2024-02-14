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В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей - РИА Новости, 14.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:10 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/moskva-1927368456.html
В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей
В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей - РИА Новости, 14.02.2024
В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей
Специалисты комплекса городского хозяйства высадили свыше 4 тысяч деревьев вдоль магистралей столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T16:10
2024-02-14T16:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили свыше 4 тысяч деревьев вдоль магистралей столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В осенне-зимний период прошлого года высадили вдоль 12 магистралей столицы более 4 тысяч крупномерных и декоративных деревьев", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что работы по озеленению проведены на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, улицах Большая Академическая, Шереметьевская, Енисейская, Осташковская, Велозаводская и Симоновский Вал. "Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Деревья подбираем с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Для украшения улиц и магистралей в 2023 году были выбраны липы, клены, вязы и декоративные яблони", - пояснил Бирюков. Он также отметил, что лидерами по количеству стали липы - на магистралях и видовых зонах появилось свыше 2,5 тысячи этих деревьев. Больше всего зеленых насаждений высадили на Рублевском шоссе и Нахимовском проспекте - более 1,1 тысячи и свыше 850 лип, вязов и декоративных яблонь соответственно. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа озеленения магистралей и улиц стартовала в 2021 году, за время ее реализации высадили более 8,5 тысячи крупномерных и декоративных деревьев.
https://ria.ru/20240214/fonari-1927241845.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва

В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыВысадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы
Высадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Высадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили свыше 4 тысяч деревьев вдоль магистралей столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В осенне-зимний период прошлого года высадили вдоль 12 магистралей столицы более 4 тысяч крупномерных и декоративных деревьев", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что работы по озеленению проведены на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, улицах Большая Академическая, Шереметьевская, Енисейская, Осташковская, Велозаводская и Симоновский Вал.
"Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Деревья подбираем с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Для украшения улиц и магистралей в 2023 году были выбраны липы, клены, вязы и декоративные яблони", - пояснил Бирюков.
Он также отметил, что лидерами по количеству стали липы - на магистралях и видовых зонах появилось свыше 2,5 тысячи этих деревьев. Больше всего зеленых насаждений высадили на Рублевском шоссе и Нахимовском проспекте - более 1,1 тысячи и свыше 850 лип, вязов и декоративных яблонь соответственно.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что программа озеленения магистралей и улиц стартовала в 2021 году, за время ее реализации высадили более 8,5 тысячи крупномерных и декоративных деревьев.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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