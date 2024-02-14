https://ria.ru/20240214/moskva-1927321389.html

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.02.2024

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил до утра пятницы "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T13:30

2024-02-14T13:30

2024-02-14T13:30

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до утра пятницы "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице на дорогах в Москве и Подмосковье действует до 11.00 16 февраля.

https://ria.ru/20240214/poteplenie-1927290434.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье)