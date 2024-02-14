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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.02.2024
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13:30 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/moskva-1927321389.html
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.02.2024
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил до утра пятницы "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:30
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москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до утра пятницы "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице на дорогах в Москве и Подмосковье действует до 11.00 16 февраля.
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москва
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москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДворник чистит снег в Москве
Дворник чистит снег в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дворник чистит снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до утра пятницы "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице на дорогах в Москве и Подмосковье действует до 11.00 16 февраля.
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