https://ria.ru/20240214/moskva-1927321389.html
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.02.2024
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил до утра пятницы "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T13:30
2024-02-14T13:30
2024-02-14T13:30
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил до утра пятницы "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице на дорогах в Москве и Подмосковье действует до 11.00 16 февраля.
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москва, московская область (подмосковье)
Москва, Московская область (Подмосковье)
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда