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В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД - РИА Новости, 14.02.2024
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07:35 14.02.2024
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В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД
В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД - РИА Новости, 14.02.2024
В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД
Больше 321 гектара территорий, прилегающих к 34 транспортным объектам, в том числе к станциям метро и МЦД, благоустроят в Москве в 2024 году, сообщил мэр... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T07:35
2024-02-14T07:35
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Больше 321 гектара территорий, прилегающих к 34 транспортным объектам, в том числе к станциям метро и МЦД, благоустроят в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. &quot;В этом году приведëм в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара&quot;, - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что в 2023 году в столице обустроили 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД

Собянин: больше 321 гектар территорий около метро и МЦД благоустроят в 2024 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Больше 321 гектара территорий, прилегающих к 34 транспортным объектам, в том числе к станциям метро и МЦД, благоустроят в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"В этом году приведëм в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в 2023 году в столице обустроили 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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