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В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД

В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД - РИА Новости, 14.02.2024

В Москве благоустроят больше 321 гектар территорий около метро и МЦД

Больше 321 гектара территорий, прилегающих к 34 транспортным объектам, в том числе к станциям метро и МЦД, благоустроят в Москве в 2024 году, сообщил мэр... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T07:35

2024-02-14T07:35

2024-02-14T07:35

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общество

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москва

сергей собянин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Больше 321 гектара территорий, прилегающих к 34 транспортным объектам, в том числе к станциям метро и МЦД, благоустроят в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В этом году приведëм в порядок территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Среди них восемь станций метро, девять станций МЦД и четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь больше 321 гектара", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он отметил, что в 2023 году в столице обустроили 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин