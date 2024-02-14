https://ria.ru/20240214/moshenniki-1927212915.html

Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей

Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей - РИА Новости, 14.02.2024

Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей

"Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков в 2023 оказался почти на 11% ниже, чем годом ранее, и составил 13,5 тысяч рублей, следует из РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T01:36

2024-02-14T01:36

2024-02-14T01:36

технологии

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. "Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков в 2023 оказался почти на 11% ниже, чем годом ранее, и составил 13,5 тысяч рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Так, в 2022 году в среднем злоумышленники похищали 15,2 тысячи рублей. По данным Банка России, всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год. При этом 15,3 миллиарда рублей из этой суммы - потери физлиц, а 533,4 миллиона рублей - юрлиц. В среднем у физлиц аферисты похищали 13 тысяч рублей, а у компаний - 321 тысячу рублей. ЦБ анализировал мошеннические операции, совершенные по картам, счетам (без использования карт), через СБП, электронные кошельки и без открытия счета. Согласно данным регулятора, в 2023 году количество мошеннических операций с использованием платежных карт было самым высоким среди остальных типов операций и составило 984,77 тысячи, или 84% от всех мошеннических трансакций. На них пришелся и наибольший объем хищений – 7,1 миллиарда рублей, или 45%.

https://ria.ru/20240213/moshenniki-1926986850.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, центральный банк рф (цб рф)