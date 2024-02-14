https://ria.ru/20240214/moshenniki-1927212915.html
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей - РИА Новости, 14.02.2024
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей
"Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков в 2023 оказался почти на 11% ниже, чем годом ранее, и составил 13,5 тысяч рублей, следует из РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T01:36
2024-02-14T01:36
2024-02-14T01:36
технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. "Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков в 2023 оказался почти на 11% ниже, чем годом ранее, и составил 13,5 тысяч рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Так, в 2022 году в среднем злоумышленники похищали 15,2 тысячи рублей. По данным Банка России, всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год. При этом 15,3 миллиарда рублей из этой суммы - потери физлиц, а 533,4 миллиона рублей - юрлиц. В среднем у физлиц аферисты похищали 13 тысяч рублей, а у компаний - 321 тысячу рублей. ЦБ анализировал мошеннические операции, совершенные по картам, счетам (без использования карт), через СБП, электронные кошельки и без открытия счета. Согласно данным регулятора, в 2023 году количество мошеннических операций с использованием платежных карт было самым высоким среди остальных типов операций и составило 984,77 тысячи, или 84% от всех мошеннических трансакций. На них пришелся и наибольший объем хищений – 7,1 миллиарда рублей, или 45%.
https://ria.ru/20240213/moshenniki-1926986850.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей
Анализ: мошенники в 2023-м украли у клиентов банков в среднем 13,5 тысячи рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. "Средний чек" хищений кибермошенниками у клиентов российских банков в 2023 оказался почти на 11% ниже, чем годом ранее, и составил 13,5 тысяч рублей, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в 2022 году в среднем злоумышленники похищали 15,2 тысячи рублей.
По данным Банка России, всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год. При этом 15,3 миллиарда рублей из этой суммы - потери физлиц, а 533,4 миллиона рублей - юрлиц.
В среднем у физлиц аферисты похищали 13 тысяч рублей, а у компаний - 321 тысячу рублей.
ЦБ
анализировал мошеннические операции, совершенные по картам, счетам (без использования карт), через СБП, электронные кошельки и без открытия счета.
Согласно данным регулятора, в 2023 году количество мошеннических операций с использованием платежных карт было самым высоким среди остальных типов операций и составило 984,77 тысячи, или 84% от всех мошеннических трансакций. На них пришелся и наибольший объем хищений – 7,1 миллиарда рублей, или 45%.
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