https://ria.ru/20240214/mosbirzha-1927288402.html
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 14.02.2024
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке
Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи сегодня была вызвана ошибкой на сервере, на который перешли при устранении сбоя 13 февраля, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:43
2024-02-14T11:43
2024-02-14T12:02
экономика
московская биржа
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886868502_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_070ea96e3d6e61224dd89dc15d770141.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи сегодня была вызвана ошибкой на сервере, на который перешли при устранении сбоя 13 февраля, сообщила площадка."Четырнадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи произошла временная приостановка торгов с 10.36 мск. Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35 мск.
https://ria.ru/20240130/torgi-1924353673.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886868502_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d6418884dba99b267832a898b8b4841.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке
Мосбиржа: причиной приостановки торгов на фондовом рынке стала ошибка на сервере