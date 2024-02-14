https://ria.ru/20240214/mosbirzha-1927288402.html

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке - РИА Новости, 14.02.2024

Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на фондовом рынке

Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи сегодня была вызвана ошибкой на сервере, на который перешли при устранении сбоя 13 февраля, сообщила... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:43

2024-02-14T11:43

2024-02-14T12:02

экономика

московская биржа

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Приостановка торгов на фондовом рынке Московской биржи сегодня была вызвана ошибкой на сервере, на который перешли при устранении сбоя 13 февраля, сообщила площадка."Четырнадцатого февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи произошла временная приостановка торгов с 10.36 мск. Приостановка торгов была вызвана ошибкой конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка, на который был выполнен переход в рамках устранения нештатной ситуации 13 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.Торги на фондовом рынке были возобновлены в 11.35 мск.

https://ria.ru/20240130/torgi-1924353673.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, москва