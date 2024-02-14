https://ria.ru/20240214/mosbirzha-1927269277.html
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.02.2024
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 10.36 мск, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:49
2024-02-14T10:49
2024-02-14T10:50
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 10.36 мск, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка."Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.36. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте биржи.
https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927102523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 10:36 мск