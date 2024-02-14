https://ria.ru/20240214/mosbirzha-1927269277.html

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 14.02.2024

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 10.36 мск, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:49

2024-02-14T10:49

2024-02-14T10:50

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886868502_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_070ea96e3d6e61224dd89dc15d770141.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 10.36 мск, о времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, сообщила площадка."Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.36. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на сайте биржи.

https://ria.ru/20240213/mosbirzha-1927102523.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа