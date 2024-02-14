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Молдавская оппозиция пожаловалась в ОБСЕ на действия властей - РИА Новости, 14.02.2024
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14:03 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927331875.html
Молдавская оппозиция пожаловалась в ОБСЕ на действия властей
Молдавская оппозиция пожаловалась в ОБСЕ на действия властей - РИА Новости, 14.02.2024
Молдавская оппозиция пожаловалась в ОБСЕ на действия властей
Депутаты оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов на встрече с представителями ПА ОБСЕ обвинили правящую партию "Действие и солидарность" в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:03
2024-02-14T14:03
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов на встрече с представителями ПА ОБСЕ обвинили правящую партию "Действие и солидарность" в злоупотреблении властью, сообщила в Telegram-канале пресс-служба входящей в этот блок Партии социалистов. "Депутаты парламентской фракции блока коммунистов и социалистов встретились в парламенте со специальным представителем ПА ОБСЕ в Восточной Европе Кристианом Вигенином, а также с советником председателя Международного секретариата ОБСЕ Лоиком Пуленом. Они обратили внимание представителей ОБСЕ на провал реформы юстиции в Молдавии вследствие некомпетентности и злоупотребления властью представителей правящей партии", - говорится в сообщении Соцпартии. В частности, речь шла о неоднократных изменениях Избирательного кодекса, компрометации закона о прокуратуре, об ограничении права на свободное выражение мнения в республике и ликвидации независимых СМИ, об ограничении гражданских свобод при режиме чрезвычайного положения, который действовал почти два года. "Депутаты от оппозиции особо отметили выходящее за рамки закона и здравого смысла маниакальное стремление правящей партии "досрочно" провести конституционный референдум о европейской интеграции и подчеркнули недопустимость организации референдума в один день с президентскими выборами", - говорится в сообщении. Президент Молдавии Майя Санду ранее предложила организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в Евросоюз. Референдум может пройти в один день с президентскими выборами. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926901433.html
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в мире, молдавия, украина, восточная европа, майя санду, евросоюз, обсе
В мире, Молдавия, Украина, Восточная Европа, Майя Санду, Евросоюз, ОБСЕ
Молдавская оппозиция пожаловалась в ОБСЕ на действия властей

Молдавская оппозиция пожаловалась в ОБСЕ на злоупотребления со стороны властей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии блока коммунистов и социалистов на встрече с представителями ПА ОБСЕ обвинили правящую партию "Действие и солидарность" в злоупотреблении властью, сообщила в Telegram-канале пресс-служба входящей в этот блок Партии социалистов.
"Депутаты парламентской фракции блока коммунистов и социалистов встретились в парламенте со специальным представителем ПА ОБСЕ в Восточной Европе Кристианом Вигенином, а также с советником председателя Международного секретариата ОБСЕ Лоиком Пуленом. Они обратили внимание представителей ОБСЕ на провал реформы юстиции в Молдавии вследствие некомпетентности и злоупотребления властью представителей правящей партии", - говорится в сообщении Соцпартии.
В частности, речь шла о неоднократных изменениях Избирательного кодекса, компрометации закона о прокуратуре, об ограничении права на свободное выражение мнения в республике и ликвидации независимых СМИ, об ограничении гражданских свобод при режиме чрезвычайного положения, который действовал почти два года.
"Депутаты от оппозиции особо отметили выходящее за рамки закона и здравого смысла маниакальное стремление правящей партии "досрочно" провести конституционный референдум о европейской интеграции и подчеркнули недопустимость организации референдума в один день с президентскими выборами", - говорится в сообщении.
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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