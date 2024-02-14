https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927270129.html

В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров

В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров - РИА Новости, 14.02.2024

В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что не получал в последние дни требований от протестующих фермеров, однако он открыт для диалога с... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:50

2024-02-14T10:50

2024-02-14T10:51

в мире

молдавия

украина

румыния

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860441672_0:91:1350:850_1920x0_80_0_0_55f8d914e5158902f13d2bfe083833f5.jpg

КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что не получал в последние дни требований от протестующих фермеров, однако он открыт для диалога с ними. Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли. "Я пока не получал никаких конкретных запросов от фермеров, протестующих в последние дни, но я открыт для диалога", - заявил Боля на брифинге. Он добавил, что власти решили создать экспертный совет с участием фермеров. "Чтобы быть эффективными на уровне министерства сельского хозяйства, чтобы иметь возможность в будущем вырабатывать эффективные меры, мы приняли решение создать при министерстве сельского хозяйства совет, состоящий из фермеров и сельхозпроизводителей, практиков из разных областей сельского хозяйства Молдавии. Чтобы развивать сельское хозяйство, мы должны всегда опираться на наши реалии, и этот совет будет созван на заседание в пятницу на этой неделе", - пояснил министр. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

https://ria.ru/20240212/moldavia-1926886607.html

https://ria.ru/20240212/moldavia-1926899215.html

молдавия

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, румыния