Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 14.02.2024 (обновлено: 10:51 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927270129.html
В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров
В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров - РИА Новости, 14.02.2024
В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что не получал в последние дни требований от протестующих фермеров, однако он открыт для диалога с... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T10:50
2024-02-14T10:51
в мире
молдавия
украина
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860441672_0:91:1350:850_1920x0_80_0_0_55f8d914e5158902f13d2bfe083833f5.jpg
КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что не получал в последние дни требований от протестующих фермеров, однако он открыт для диалога с ними. Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли. "Я пока не получал никаких конкретных запросов от фермеров, протестующих в последние дни, но я открыт для диалога", - заявил Боля на брифинге. Он добавил, что власти решили создать экспертный совет с участием фермеров. "Чтобы быть эффективными на уровне министерства сельского хозяйства, чтобы иметь возможность в будущем вырабатывать эффективные меры, мы приняли решение создать при министерстве сельского хозяйства совет, состоящий из фермеров и сельхозпроизводителей, практиков из разных областей сельского хозяйства Молдавии. Чтобы развивать сельское хозяйство, мы должны всегда опираться на наши реалии, и этот совет будет созван на заседание в пятницу на этой неделе", - пояснил министр. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
https://ria.ru/20240212/moldavia-1926886607.html
https://ria.ru/20240212/moldavia-1926899215.html
молдавия
украина
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860441672_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_12aa3d1c774ed865b21622cf4ab8f477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, румыния
В мире, Молдавия, Украина, Румыния
В Минсельхозе Молдавии заявили, что не получали требований от фермеров

Глава Минсельхоза Молдавии не получал требований от протестующих фермеров

© Sputnik / Mihai CarausМолдавский политик Владимир Боля
Молдавский политик Владимир Боля - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Молдавский политик Владимир Боля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что не получал в последние дни требований от протестующих фермеров, однако он открыт для диалога с ними.
Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. В начале этой недели они дважды на время блокировали таможню, расположенную в Леушенах на границе с Румынией. Они пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли.
Прохожие в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
"На грани выживания". Оппозиция в Молдавии рассказала об экономике страны
12 февраля, 16:08
«
"Я пока не получал никаких конкретных запросов от фермеров, протестующих в последние дни, но я открыт для диалога", - заявил Боля на брифинге.
Он добавил, что власти решили создать экспертный совет с участием фермеров.
"Чтобы быть эффективными на уровне министерства сельского хозяйства, чтобы иметь возможность в будущем вырабатывать эффективные меры, мы приняли решение создать при министерстве сельского хозяйства совет, состоящий из фермеров и сельхозпроизводителей, практиков из разных областей сельского хозяйства Молдавии. Чтобы развивать сельское хозяйство, мы должны всегда опираться на наши реалии, и этот совет будет созван на заседание в пятницу на этой неделе", - пояснил министр.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.
Сельскохозяйственная техника молдавских аграриев во время акции протеста на трассе близ Леушен - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
"Никому не нужны". Молдавская оппозиция прокомментировала протесты фермеров
12 февраля, 16:49
 
В миреМолдавияУкраинаРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала