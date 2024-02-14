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Путин оценил развитие медицинских технологий в России - РИА Новости, 14.02.2024
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18:20 14.02.2024 (обновлено: 18:21 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/medtekhnologii-1927413055.html
Путин оценил развитие медицинских технологий в России
Путин оценил развитие медицинских технологий в России - РИА Новости, 14.02.2024
Путин оценил развитие медицинских технологий в России
Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии медицинских технологий, отметил, что все то, что раньше казалось фантастикой, сейчас становится реальностью. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:20
2024-02-14T18:21
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии медицинских технологий, отметил, что все то, что раньше казалось фантастикой, сейчас становится реальностью. "Сегодня показывали в ходе обсуждения, в ходе того, что рассказывали коллеги здесь на первом этаже - это какая-то фантастика. Еще совсем недавно мы подобные вещи могли прочитать только в фантастических художественных произведениях, а сегодня это становится реальностью. Все эти направления сейчас только набирают силу, но, как ожидается, уже в недалеком будущем произведут настоящую революцию в медицине", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин оценил развитие медицинских технологий в России

Путин о развитии медтехнологий: то, что было фантастикой, становится реальностью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии медицинских технологий, отметил, что все то, что раньше казалось фантастикой, сейчас становится реальностью.
«
"Сегодня показывали в ходе обсуждения, в ходе того, что рассказывали коллеги здесь на первом этаже - это какая-то фантастика. Еще совсем недавно мы подобные вещи могли прочитать только в фантастических художественных произведениях, а сегодня это становится реальностью. Все эти направления сейчас только набирают силу, но, как ожидается, уже в недалеком будущем произведут настоящую революцию в медицине", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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