Путин оценил развитие медицинских технологий в России
Путин о развитии медтехнологий: то, что было фантастикой, становится реальностью
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ГБУЗ "Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы"
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии медицинских технологий, отметил, что все то, что раньше казалось фантастикой, сейчас становится реальностью.
«
"Сегодня показывали в ходе обсуждения, в ходе того, что рассказывали коллеги здесь на первом этаже - это какая-то фантастика. Еще совсем недавно мы подобные вещи могли прочитать только в фантастических художественных произведениях, а сегодня это становится реальностью. Все эти направления сейчас только набирают силу, но, как ожидается, уже в недалеком будущем произведут настоящую революцию в медицине", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.