https://ria.ru/20240214/medtekhnologii-1927413055.html

Путин оценил развитие медицинских технологий в России

Путин оценил развитие медицинских технологий в России - РИА Новости, 14.02.2024

Путин оценил развитие медицинских технологий в России

Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии медицинских технологий, отметил, что все то, что раньше казалось фантастикой, сейчас становится реальностью. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:20

2024-02-14T18:20

2024-02-14T18:21

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о развитии медицинских технологий, отметил, что все то, что раньше казалось фантастикой, сейчас становится реальностью. "Сегодня показывали в ходе обсуждения, в ходе того, что рассказывали коллеги здесь на первом этаже - это какая-то фантастика. Еще совсем недавно мы подобные вещи могли прочитать только в фантастических художественных произведениях, а сегодня это становится реальностью. Все эти направления сейчас только набирают силу, но, как ожидается, уже в недалеком будущем произведут настоящую революцию в медицине", - сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html

россия

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россия, владимир путин