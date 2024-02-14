https://ria.ru/20240214/mchs-1927288261.html

Путин пообещал продолжить меры социальной поддержки сотрудников МЧС

Путин пообещал продолжить меры социальной поддержки сотрудников МЧС - РИА Новости, 14.02.2024

Путин пообещал продолжить меры социальной поддержки сотрудников МЧС

Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:42

2024-02-14T11:42

2024-02-14T11:42

общество

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат, решать вопросы с жильем и медицинским обслуживанием. "Хочу подчеркнуть: в свою очередь государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава МЧС... Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильём и медицинским обслуживанием", - заявил Путин в видеообращении к участникам коллегии МЧС. Он упомянул, что в 2023 году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20231227/pozdravlenie-1918338836.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)