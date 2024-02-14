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Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений - РИА Новости, 14.02.2024
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11:33 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/mchs-1927285695.html
Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений
Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений
Вопросы обеспечения безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений во всех регионах РФ должны оставаться в центре внимания МЧС, заявил... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:33
2024-02-14T11:33
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений во всех регионах РФ должны оставаться в центре внимания МЧС, заявил президент России Владимир Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии ведомства. "Под постоянным контролем МЧС должны оставаться вопросы обеспечения безопасности школ и вузов, больниц и других социальных учреждений во всех субъектах РФ. Нельзя снижать внимание и к местам массового пребывания граждан. Все такие объекты должны полностью отвечать современным требованиям в области безопасности", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений

Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность школ, вузов, больниц

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений во всех регионах РФ должны оставаться в центре внимания МЧС, заявил президент России Владимир Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии ведомства.
"Под постоянным контролем МЧС должны оставаться вопросы обеспечения безопасности школ и вузов, больниц и других социальных учреждений во всех субъектах РФ. Нельзя снижать внимание и к местам массового пребывания граждан. Все такие объекты должны полностью отвечать современным требованиям в области безопасности", - сказал Путин.
Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин пообещал сотрудникам МЧС и дальше проводить индексацию зарплат
Вчера, 11:11
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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