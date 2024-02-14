https://ria.ru/20240214/mchs-1927285695.html

Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений

Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал МЧС обратить внимание на безопасность учебных заведений

Вопросы обеспечения безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений во всех регионах РФ должны оставаться в центре внимания МЧС, заявил... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:33

2024-02-14T11:33

2024-02-14T11:33

общество

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений во всех регионах РФ должны оставаться в центре внимания МЧС, заявил президент России Владимир Путин в видеоприветствии участникам расширенной коллегии ведомства. "Под постоянным контролем МЧС должны оставаться вопросы обеспечения безопасности школ и вузов, больниц и других социальных учреждений во всех субъектах РФ. Нельзя снижать внимание и к местам массового пребывания граждан. Все такие объекты должны полностью отвечать современным требованиям в области безопасности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240214/mchs-1927279882.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)