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Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров - РИА Новости, 14.02.2024
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11:06 14.02.2024 (обновлено: 11:36 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/mchs-1927278799.html
Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров
Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров - РИА Новости, 14.02.2024
Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров
Президент России Владимир Путин отметил вклад МЧС РФ в ликвидацию последствий паводков и пожаров, подчеркнув, что помощь людям ведомством оказывалась оперативно РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T11:06
2024-02-14T11:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад МЧС РФ в ликвидацию последствий паводков и пожаров, подчеркнув, что помощь людям ведомством оказывалась оперативно и профессионально."Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от паводков и природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на Юге России. Во всех случаях аварийно-спасательные работы, помощь гражданам были организованы максимально оперативно", - сказал он на коллегии МЧС."Профессионально, мужественно действовали отделения МЧС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование", - добавил Путин.Глава государства обратил внимание на то, что спасатели также участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов."Высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927277904.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Общество
Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров

Путин отметил оперативную работу МЧС в ликвидации последствий паводков и пожаров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад МЧС РФ в ликвидацию последствий паводков и пожаров, подчеркнув, что помощь людям ведомством оказывалась оперативно и профессионально.
"Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от паводков и природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на Юге России. Во всех случаях аварийно-спасательные работы, помощь гражданам были организованы максимально оперативно", - сказал он на коллегии МЧС.
"Профессионально, мужественно действовали отделения МЧС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование", - добавил Путин.
Глава государства обратил внимание на то, что спасатели также участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов.
"Высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", - сказал Путин.
Обращение Путина к участникам ежегодной коллегии МЧС - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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