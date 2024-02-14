https://ria.ru/20240214/mchs-1927278799.html

Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров

Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров - РИА Новости, 14.02.2024

Путин отметил вклад МЧС в ликвидацию последствий паводков и пожаров

Президент России Владимир Путин отметил вклад МЧС РФ в ликвидацию последствий паводков и пожаров, подчеркнув, что помощь людям ведомством оказывалась оперативно РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T11:06

2024-02-14T11:06

2024-02-14T11:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад МЧС РФ в ликвидацию последствий паводков и пожаров, подчеркнув, что помощь людям ведомством оказывалась оперативно и профессионально."Отмечу ваш вклад в снижение ущерба от паводков и природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, в Поволжье и на Юге России. Во всех случаях аварийно-спасательные работы, помощь гражданам были организованы максимально оперативно", - сказал он на коллегии МЧС."Профессионально, мужественно действовали отделения МЧС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С риском для жизни спасатели эвакуировали людей из опасных районов, доставляли гуманитарные грузы и проводили разминирование", - добавил Путин.Глава государства обратил внимание на то, что спасатели также участвовали в восстановлении школ, больниц и других социальных объектов."Высокой оценки заслуживает и помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240214/mchs-1927277904.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, общество