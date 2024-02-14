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Биография Льва Мазараки - РИА Новости, 14.02.2024
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18:29 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/mazaraki-1927386197.html
Биография Льва Мазараки
Биография Льва Мазараки - РИА Новости, 14.02.2024
Биография Льва Мазараки
Председатель совета директоров группы компаний (ГК) "Стилобат" Лев Борисович Мазараки родился 28 марта 1978 года в Ставрополе. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:29
2024-02-14T18:29
справки
россия
ставрополь
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Председатель совета директоров группы компаний (ГК) "Стилобат" Лев Борисович Мазараки родился 28 марта 1978 года в Ставрополе. Окончил Северо-Кавказский федеральный университет по специальности "преподаватель по допризывной и физической культуре" и Российскую академию народного хозяйства при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".Его первым крупным бизнесом стала компания по оптовой и розничной реализации сжиженного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.С 2007 по 2011 годы работал на позиции руководителя Северо-Кавказского филиала по транспортировке газа в компании ОАО "СГ-Транс", специализирующейся на транспортировке и поставке сжиженного газа.Затем Лев Мазараки основал собственный строительный бизнес, развитие которого началось с покупки строительного комбината по производству железобетонных изделий в Невинномысске (Ставропольский край) и строительства коттеджных поселков комфорт-класса, торгово-деловых комплексов.Постепенно эти направления деятельности переросли в крупный холдинг, занимающийся инвестициями и девелопментом, – группу компаний "Стилобат". Сегодня флагманским проектом ГК "Стилобат" является комплекс резиденций класса de luxe Lion Gate. Также компания развивает направление fee-девелопмента и инвестирует в перспективные проекты высокого класса. ГК "Стилобат" выступает партнером ГК "Основа" по реализации многофункционального комплекса апартаментов Emotion в "Большом Сити" в Москве. Лев Мазараки известен также как меценат.Он является членом Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России и вице-президентом пляжного футбольного клуба "Локомотив". Хобби и интересы: боевые искусства, путешествия, архитектура.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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96
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справки, россия, ставрополь
Справки, Россия, Ставрополь

Биография Льва Мазараки

© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Стилобат"Председатель совета директоров группы компаний (ГК) "Стилобат" Лев Мазараки
Председатель совета директоров группы компаний (ГК) Стилобат Лев Мазараки
© Фото предоставлено пресс-службой ГК "Стилобат"
Председатель совета директоров группы компаний (ГК) "Стилобат" Лев Мазараки
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Председатель совета директоров группы компаний (ГК) "Стилобат" Лев Борисович Мазараки родился 28 марта 1978 года в Ставрополе.
Окончил Северо-Кавказский федеральный университет по специальности "преподаватель по допризывной и физической культуре" и Российскую академию народного хозяйства при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".
Его первым крупным бизнесом стала компания по оптовой и розничной реализации сжиженного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
С 2007 по 2011 годы работал на позиции руководителя Северо-Кавказского филиала по транспортировке газа в компании ОАО "СГ-Транс", специализирующейся на транспортировке и поставке сжиженного газа.
Затем Лев Мазараки основал собственный строительный бизнес, развитие которого началось с покупки строительного комбината по производству железобетонных изделий в Невинномысске (Ставропольский край) и строительства коттеджных поселков комфорт-класса, торгово-деловых комплексов.
Постепенно эти направления деятельности переросли в крупный холдинг, занимающийся инвестициями и девелопментом, – группу компаний "Стилобат". Сегодня флагманским проектом ГК "Стилобат" является комплекс резиденций класса de luxe Lion Gate. Также компания развивает направление fee-девелопмента и инвестирует в перспективные проекты высокого класса. ГК "Стилобат" выступает партнером ГК "Основа" по реализации многофункционального комплекса апартаментов Emotion в "Большом Сити" в Москве.
Лев Мазараки известен также как меценат.
Он является членом Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России и вице-президентом пляжного футбольного клуба "Локомотив".
Хобби и интересы: боевые искусства, путешествия, архитектура.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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