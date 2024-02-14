https://ria.ru/20240214/mask-1927218098.html

Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США

Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США - РИА Новости, 14.02.2024

Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал возможную отставку министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса за осознанное... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T03:09

2024-02-14T03:09

2024-02-14T03:09

в мире

сша

илон маск

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:220:3058:1940_1920x0_80_0_0_2fda8e5001608b8fad63e4a7c6fe7ef0.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал возможную отставку министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса за осознанное нарушение законодательства и поощрение притока в страну нелегальных мигрантов. "Майоркас намеренно нарушает закон и привлекает огромное количество нелегалов, одновременно заявляя, что делает обратное. Ему нужно уйти", - написал Маск в соцсети Х перед новым голосованием в палате представителей в попытке объявить министру импичмент. Позднее во вторник по местному времени палата представителей конгресса США проведет новое голосование по импичменту министру внутренней безопасности страны после прежней неудавшейся попытки набрать большинство голосов. Ранее в феврале спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал повторно поставить на голосование и утвердить импичмент Майоркасу после того, как конгрессмены отклонили соответствующую резолюцию. За импичмент проголосовали 214 конгрессменов, против – 216, но голосование по состоянию здоровья пропустил один из республиканцев, а еще один изменил поданный голос с за на против, чтобы обеспечить возможность для повторного рассмотрения вопроса. Голосование носит символический характер, поскольку у республиканцев нет большинства в сенате, который утверждает импичмент.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925158938.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, майк джонсон