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Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США - РИА Новости, 14.02.2024
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03:09 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/mask-1927218098.html
Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США
Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США - РИА Новости, 14.02.2024
Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал возможную отставку министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса за осознанное... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T03:09
2024-02-14T03:09
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал возможную отставку министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса за осознанное нарушение законодательства и поощрение притока в страну нелегальных мигрантов. "Майоркас намеренно нарушает закон и привлекает огромное количество нелегалов, одновременно заявляя, что делает обратное. Ему нужно уйти", - написал Маск в соцсети Х перед новым голосованием в палате представителей в попытке объявить министру импичмент. Позднее во вторник по местному времени палата представителей конгресса США проведет новое голосование по импичменту министру внутренней безопасности страны после прежней неудавшейся попытки набрать большинство голосов. Ранее в феврале спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал повторно поставить на голосование и утвердить импичмент Майоркасу после того, как конгрессмены отклонили соответствующую резолюцию. За импичмент проголосовали 214 конгрессменов, против – 216, но голосование по состоянию здоровья пропустил один из республиканцев, а еще один изменил поданный голос с за на против, чтобы обеспечить возможность для повторного рассмотрения вопроса. Голосование носит символический характер, поскольку у республиканцев нет большинства в сенате, который утверждает импичмент.
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в мире, сша, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Майк Джонсон
Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США

Маск призвал к уходу министра внутренней безопасности США Майоркаса

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал возможную отставку министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса за осознанное нарушение законодательства и поощрение притока в страну нелегальных мигрантов.
«
"Майоркас намеренно нарушает закон и привлекает огромное количество нелегалов, одновременно заявляя, что делает обратное. Ему нужно уйти", - написал Маск в соцсети Х перед новым голосованием в палате представителей в попытке объявить министру импичмент.
Позднее во вторник по местному времени палата представителей конгресса США проведет новое голосование по импичменту министру внутренней безопасности страны после прежней неудавшейся попытки набрать большинство голосов.
Ранее в феврале спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал повторно поставить на голосование и утвердить импичмент Майоркасу после того, как конгрессмены отклонили соответствующую резолюцию.
За импичмент проголосовали 214 конгрессменов, против – 216, но голосование по состоянию здоровья пропустил один из республиканцев, а еще один изменил поданный голос с за на против, чтобы обеспечить возможность для повторного рассмотрения вопроса.
Голосование носит символический характер, поскольку у республиканцев нет большинства в сенате, который утверждает импичмент.
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел
3 февраля, 04:25
 
В миреСШАИлон МаскМайк Джонсон
 
 
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