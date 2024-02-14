https://ria.ru/20240214/lugansk-1927231693.html
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году - РИА Новости, 14.02.2024
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году
Очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Анатолий Дрожжин рассказал журналистам, как встретил советскую РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:32
2024-02-14T08:32
2024-02-14T09:38
луганск
германия
общество
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Анатолий Дрожжин рассказал журналистам, как встретил советскую армию в городе. Анатолий Иванович Дрожжин - коренной луганчанин, активист ветеранского движения, член президиума совета первичной ветеранской организации завода имени Октябрьской революции. На момент освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году ему было 16 лет. "Они (люди в проезжающей машине - ред.) ведь нас увидели и остановились специально. А мы стоим, не можем слова сказать. А он на нас смотрит и говорит: "Ребята, что, испугались?" А мы говорим, что, конечно, испугались, нас только что немец чуть не перестрелял. А он говорит: "Ребята, запомните, фрицы сюда больше не сунутся", - рассказал мужчина о неожиданной встрече с первыми вошедшими в город советскими солдатами. Очевидец тех событий также вспомнил, как фашисты во время оккупации города расстреливали мирное население, среди убитых были даже дети. Ворошиловград (Луганск) был захвачен немецкой армией 17 июля 1942 года. Советским войскам пришлось оставить его без боя, так как командование приняло решение отвести силы на донской рубеж из-за невозможности обороны в открытой степи. Город был в оккупации 212 дней. За это время на территории области было расстреляно 17 тысяч человек. Многие умерли от голода, значительная часть трудоспособного населения была угнана в Германию. Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили город от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240209/palach-1926288578.html
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"Фрицы сюда больше не сунутся". Ветеран Анатолий Дрожжин об освобождении Луганска
"Фрицы сюда больше не сунутся". Анатолий Дрожжин - очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганска) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году - рассказал, как встретил советскую армию в городе. Тогда ему было 16 лет.
2024-02-14T08:32
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, германия, общество
Луганск, Германия, Общество
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году
Очевидец освобождения Ворошиловграда: фрицы сюда больше не сунутся
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Анатолий Дрожжин рассказал журналистам, как встретил советскую армию в городе.
Анатолий Иванович Дрожжин - коренной луганчанин, активист ветеранского движения, член президиума совета первичной ветеранской организации завода имени Октябрьской революции. На момент освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году ему было 16 лет.
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"Они (люди в проезжающей машине - ред.) ведь нас увидели и остановились специально. А мы стоим, не можем слова сказать. А он на нас смотрит и говорит: "Ребята, что, испугались?" А мы говорим, что, конечно, испугались, нас только что немец чуть не перестрелял. А он говорит: "Ребята, запомните, фрицы сюда больше не сунутся", - рассказал мужчина о неожиданной встрече с первыми вошедшими в город советскими солдатами.
Очевидец тех событий также вспомнил, как фашисты во время оккупации города расстреливали мирное население, среди убитых были даже дети.
Ворошиловград (Луганск) был захвачен немецкой армией 17 июля 1942 года. Советским войскам пришлось оставить его без боя, так как командование приняло решение отвести силы на донской рубеж из-за невозможности обороны в открытой степи. Город был в оккупации 212 дней. За это время на территории области было расстреляно 17 тысяч человек. Многие умерли от голода, значительная часть трудоспособного населения была угнана в Германию
.
Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили город от немецко-фашистских захватчиков.
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