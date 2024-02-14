Рейтинг@Mail.ru
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году - РИА Новости, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 14.02.2024 (обновлено: 09:38 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/lugansk-1927231693.html
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году - РИА Новости, 14.02.2024
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году
Очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Анатолий Дрожжин рассказал журналистам, как встретил советскую РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:32
2024-02-14T09:38
луганск
германия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927239220_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_2351549cc02a862e36656e144cadcb60.jpg
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Анатолий Дрожжин рассказал журналистам, как встретил советскую армию в городе. Анатолий Иванович Дрожжин - коренной луганчанин, активист ветеранского движения, член президиума совета первичной ветеранской организации завода имени Октябрьской революции. На момент освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году ему было 16 лет. "Они (люди в проезжающей машине - ред.) ведь нас увидели и остановились специально. А мы стоим, не можем слова сказать. А он на нас смотрит и говорит: "Ребята, что, испугались?" А мы говорим, что, конечно, испугались, нас только что немец чуть не перестрелял. А он говорит: "Ребята, запомните, фрицы сюда больше не сунутся", - рассказал мужчина о неожиданной встрече с первыми вошедшими в город советскими солдатами. Очевидец тех событий также вспомнил, как фашисты во время оккупации города расстреливали мирное население, среди убитых были даже дети. Ворошиловград (Луганск) был захвачен немецкой армией 17 июля 1942 года. Советским войскам пришлось оставить его без боя, так как командование приняло решение отвести силы на донской рубеж из-за невозможности обороны в открытой степи. Город был в оккупации 212 дней. За это время на территории области было расстреляно 17 тысяч человек. Многие умерли от голода, значительная часть трудоспособного населения была угнана в Германию. Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили город от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240209/palach-1926288578.html
https://ria.ru/20240127/sssr-1923875327.html
луганск
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Фрицы сюда больше не сунутся". Ветеран Анатолий Дрожжин об освобождении Луганска
"Фрицы сюда больше не сунутся". Анатолий Дрожжин - очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганска) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году - рассказал, как встретил советскую армию в городе. Тогда ему было 16 лет.
2024-02-14T08:32
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927239220_35:0:1475:1080_1920x0_80_0_0_1fc2f4ceaaa6a364388073ecdbf16f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, германия, общество
Луганск, Германия, Общество
Житель Луганска рассказал, как освобождали город в 1943 году

Очевидец освобождения Ворошиловграда: фрицы сюда больше не сунутся

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Очевидец освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Анатолий Дрожжин рассказал журналистам, как встретил советскую армию в городе.
Анатолий Иванович Дрожжин - коренной луганчанин, активист ветеранского движения, член президиума совета первичной ветеранской организации завода имени Октябрьской революции. На момент освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году ему было 16 лет.
Памятник жертвам фашизма в Бабьем Яре - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Рассекречены архивы о карателе, убившем молодогвардейца Кошевого
9 февраля, 01:11
"Они (люди в проезжающей машине - ред.) ведь нас увидели и остановились специально. А мы стоим, не можем слова сказать. А он на нас смотрит и говорит: "Ребята, что, испугались?" А мы говорим, что, конечно, испугались, нас только что немец чуть не перестрелял. А он говорит: "Ребята, запомните, фрицы сюда больше не сунутся", - рассказал мужчина о неожиданной встрече с первыми вошедшими в город советскими солдатами.
Очевидец тех событий также вспомнил, как фашисты во время оккупации города расстреливали мирное население, среди убитых были даже дети.
Ворошиловград (Луганск) был захвачен немецкой армией 17 июля 1942 года. Советским войскам пришлось оставить его без боя, так как командование приняло решение отвести силы на донской рубеж из-за невозможности обороны в открытой степи. Город был в оккупации 212 дней. За это время на территории области было расстреляно 17 тысяч человек. Многие умерли от голода, значительная часть трудоспособного населения была угнана в Германию.
Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили город от немецко-фашистских захватчиков.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу Мать-Родина на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР
27 января, 17:19
 
ЛуганскГерманияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала