Лолита прокомментировала отмену концертов в нескольких городах
Лолита считает, что ее концерты отменили из-за недостаточного раскаяния
Лолита. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Певица Лолита Милявская полагает, что ее концерты в разных городах России не состоятся потому, что общественники, обращавшиеся к властям с требованиями об отмене выступлений, считают ее "недостаточно раскаявшейся".
Ранее об отмене концертов Лолиты сообщили в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске и других городах.
"Только что я прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены именно по просьбе общественников, потому что они считают меня недостаточно раскаявшейся", - сказала Лолита на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Она рассказала, что на протяжении многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных конфликтов, видела разной степени увечья, при этом оказывала финансовую помощь, покупая необходимое для больниц. По ее словам, она оплатила многие дорогостоящие операции, однако никогда не придавала это огласке. Ей запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.
"Мое оружие – это выход на сцену, именно этому я посвящала 40 лет своей жизни... Я делаю это не из-за эгоизма. Это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей уводишь уныние – самый большой грех... С этим знанием я всегда выходила на сцену", - отметила певица.
Он добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.
Выступления Лолиты в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.