https://ria.ru/20240214/lolita-1927349904.html

Лолита прокомментировала отмену концертов в нескольких городах

Лолита прокомментировала отмену концертов в нескольких городах - РИА Новости, 14.02.2024

Лолита прокомментировала отмену концертов в нескольких городах

Певица Лолита Милявская полагает, что ее концерты в разных городах России не состоятся потому, что общественники, обращавшиеся к властям с требованиями об... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:02

2024-02-14T15:02

2024-02-14T15:02

шоубиз

лолита милявская

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Певица Лолита Милявская полагает, что ее концерты в разных городах России не состоятся потому, что общественники, обращавшиеся к властям с требованиями об отмене выступлений, считают ее "недостаточно раскаявшейся". Ранее об отмене концертов Лолиты сообщили в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске и других городах. "Только что я прочла в прессе, что мои концерты юбилейные по стране полностью отменены именно по просьбе общественников, потому что они считают меня недостаточно раскаявшейся", - сказала Лолита на видео, опубликованном в ее Telegram-канале. Она рассказала, что на протяжении многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных конфликтов, видела разной степени увечья, при этом оказывала финансовую помощь, покупая необходимое для больниц. По ее словам, она оплатила многие дорогостоящие операции, однако никогда не придавала это огласке. Ей запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. "Мое оружие – это выход на сцену, именно этому я посвящала 40 лет своей жизни... Я делаю это не из-за эгоизма. Это подсознательное удовольствие знать, что ты от людей уводишь уныние – самый большой грех... С этим знанием я всегда выходила на сцену", - отметила певица. Он добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России. Выступления Лолиты в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

https://ria.ru/20240214/kontsert-1927288715.html

https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927037891.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лолита милявская, общество