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В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 14.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:59 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/lolita-1927233603.html
В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты
В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 14.02.2024
В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты
Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в марте в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в дирекции развлекательных мероприятий... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T08:59
2024-02-14T08:59
культура
екатеринбург
пермь
россия
лолита милявская
анастасия ивлеева
мтс
"голая вечеринка"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в марте в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в дирекции развлекательных мероприятий "Екатеринбург - ЭКСПО". Выступление Лолиты было запланировано в уральской столице на 21 марта. Накануне продажа билетов была приостановлена на "Яндекс Афише" и на сайте площадки МТС Live Холл. Также шоу исчезло из перечня событий "ЭКСПО". "Концерт не состоится по независящим от площадки причинам", - сказала собеседница агентства. Ранее также был отменен концерт Милявской, который должен был пройти 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми. Выступления Лолиты в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
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екатеринбург, пермь, россия, лолита милявская, анастасия ивлеева, мтс, "голая вечеринка"
Культура, Екатеринбург, Пермь, Россия, Лолита Милявская, Анастасия Ивлеева, МТС, "Голая вечеринка"
В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты

В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты, запланированный на 21 марта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛолита
Лолита - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лолита. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в марте в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в дирекции развлекательных мероприятий "Екатеринбург - ЭКСПО".
Выступление Лолиты было запланировано в уральской столице на 21 марта. Накануне продажа билетов была приостановлена на "Яндекс Афише" и на сайте площадки МТС Live Холл. Также шоу исчезло из перечня событий "ЭКСПО".
"Концерт не состоится по независящим от площадки причинам", - сказала собеседница агентства.
Ранее также был отменен концерт Милявской, который должен был пройти 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми.
Выступления Лолиты в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
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КультураЕкатеринбургПермьРоссияЛолита МилявскаяАнастасия ИвлееваМТС"Голая вечеринка"
 
 
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