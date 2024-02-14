https://ria.ru/20240214/lolita-1927233603.html

В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты

В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты - РИА Новости, 14.02.2024

В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты

Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в марте в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в дирекции развлекательных мероприятий... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:59

2024-02-14T08:59

2024-02-14T08:59

культура

екатеринбург

пермь

россия

лолита милявская

анастасия ивлеева

мтс

"голая вечеринка"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться в марте в Екатеринбурге, отменен, сообщили РИА Новости в дирекции развлекательных мероприятий "Екатеринбург - ЭКСПО". Выступление Лолиты было запланировано в уральской столице на 21 марта. Накануне продажа билетов была приостановлена на "Яндекс Афише" и на сайте площадки МТС Live Холл. Также шоу исчезло из перечня событий "ЭКСПО". "Концерт не состоится по независящим от площадки причинам", - сказала собеседница агентства. Ранее также был отменен концерт Милявской, который должен был пройти 19 марта на сцене дворца культуры имени Солдатова в Перми. Выступления Лолиты в России оказались под вопросом после ее участия в "голой вечеринке", которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе "Мутабор" в конце декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были явиться на встречу в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

https://ria.ru/20240131/vecherinka-1924570662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, пермь, россия, лолита милявская, анастасия ивлеева, мтс, "голая вечеринка"