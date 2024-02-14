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Украинские военные дроном-камикадзе атаковали машину жителя Лисичанска
Украинские военные дроном-камикадзе атаковали машину жителя Лисичанска - РИА Новости, 14.02.2024
Украинские военные дроном-камикадзе атаковали машину жителя Лисичанска
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя в Лисичанске Луганской Народной Республики, пострадал мужчина, сообщила администрация Лисичанска в... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T17:31
2024-02-14T17:31
2024-02-14T17:31
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя в Лисичанске Луганской Народной Республики, пострадал мужчина, сообщила администрация Лисичанска в telegram-канале. Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что во вторник в пригороде Лисичанска беспилотник ВСУ также атаковал машину с мирными жителями, вследствие чего была ранена женщина. "Тринадцатого февраля мирные жители Лисичанска дважды пострадали от украинских дронов. Примерно в 18.00 в удаленном районе Лисичанска ВФУ (вооруженные формирования Украины) второй раз за день совершили атаку дроном-камикадзе против мирного жителя города – мужчины средних лет, который в момент происшествия находился в автомобиле", - говорится в релизе. Уточняется, что благодаря оперативной работе медицинских работников пострадавший был своевременно госпитализирован. По данным властей, на сегодняшний день его состояние стабильное. Глава муниципального округа взял под личный контроль оказание всей необходимой помощи пострадавшему.
https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927301207.html
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лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские военные дроном-камикадзе атаковали машину жителя Лисичанска
Украинские военные дроном-камикадзе атаковали машину мирного жителя Лисичанска
ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости.
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль мирного жителя в Лисичанске Луганской Народной Республики, пострадал мужчина, сообщила администрация Лисичанска в telegram-канале.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что во вторник в пригороде Лисичанска беспилотник ВСУ также атаковал машину с мирными жителями, вследствие чего была ранена женщина.
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"Тринадцатого февраля мирные жители Лисичанска дважды пострадали от украинских дронов. Примерно в 18.00 в удаленном районе Лисичанска ВФУ (вооруженные формирования Украины) второй раз за день совершили атаку дроном-камикадзе против мирного жителя города – мужчины средних лет, который в момент происшествия находился в автомобиле", - говорится в релизе.
Уточняется, что благодаря оперативной работе медицинских работников пострадавший был своевременно госпитализирован.
По данным властей, на сегодняшний день его состояние стабильное. Глава муниципального округа взял под личный контроль оказание всей необходимой помощи пострадавшему.
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