https://ria.ru/20240214/lifty-1927159388.html

Ефимов: предприятие Москвы производит скоростные лифты в рамках МаИП

Ефимов: предприятие Москвы производит скоростные лифты в рамках МаИП - РИА Новости, 14.02.2024

Ефимов: предприятие Москвы производит скоростные лифты в рамках МаИП

Новый производственный цех, где выпускают высокоскоростные лифты, открылся в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП) на одном из крупнейших электротехнических... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T10:09

2024-02-14T10:09

2024-02-14T10:09

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609319_0:92:2400:1442_1920x0_80_0_0_9bd326625a024f93d55dae50d957749b.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новый производственный цех, где выпускают высокоскоростные лифты, открылся в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП) на одном из крупнейших электротехнических предприятий Москвы "МЭЛ", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Цех открылся в Гольянове. В начале текущего года компанией был получен сертификат по ГОСТ 33984.1–2016, на серийный выпуск высокоскоростных лифтов. Одним из самых крупных производителей и потребителей лифтов в стране является город Москва."Согласно данным Росстата, по итогам одиннадцати месяцев 2023 года в России выпустили 24,9 тысячи лифтов, из них двенадцать тысяч – в Москве. Предлагаемые городом меры поддержки помогают промышленникам реализовывать инновационные проекты, разрабатывать новую продукцию, расширять предприятия и закрывать потребности рынка. Так, в рамках масштабного инвестиционного проекта завод "МЭЛ" открыл производство высокоскоростных лифтов со скоростью до 4 метров в секунду и в начале 2024 года получил сертификат на серийный выпуск этого оборудования", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что благодаря новому цеху предприятие сможет увеличить ежегодный объем изготавливаемой продукции почти в полтора раза – с 2,7 тысячи до 4 тысяч единиц. Также здесь смогут устроиться на работу восемьдесят пять человек.В пресс-службе уточнили, что создавали производство высокоскоростных лифтов меньше года - строительно-монтажные работы стартовал в феврале и завершились в декабре минувшего года. С целью реализации данного МаИП Москва предоставила компании земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново по адресу: 2-й Иртышский проезд, д.11. Инвестор вложил в проект более одного миллиарда рублей.Производственные мощности нового цеха позволят каждый год осуществлять выпуск до одной тысячи высокоскоростных лифтов, чья скорость равна четыре метра в секунду, в том числе пассажирских и больничных с грузоподъемностью до двух тысяч килограммов, а еще лифтов бизнес- и премиум-класса, чья скорость равна три и четыре метра в секунду – их разработали под индивидуальные запросы заказчика.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, сегодня завод входит в топ-5 отечественных производителей лифтов. Около 65% выпускаемой продукции предприятия поставляется в столицу, остальные 3% – в другие регионы страны."В апреле прошлого года Москва присвоила заводу статус промышленного комплекса, который дает право на налоговые льготы. Благодаря этой мере поддержки годовая экономия предприятия может достигать 33,1 миллиона рублей. Вырученные средства компания может инвестировать в собственное развитие, расширение ассортимента и приобретение современного оборудования", – цитируют в пресс-службе Овчинского.Новое производство компании оснащено современным оборудованием и включает: три лазерных станка мощностью шесть киловатт для резки листов металла на детали необходимого размера и формы; дыропробивной станок для пробивки отверстий, штамповки, вырубки, неглубокой вытяжки в листовом, полосном, прокатном или фасонном металле; гравировочный станок для нанесения изображений или изготовления объемных рисунков; принтер с ЧПУ для печати изображений на листах металла. В настоящее время закупят панелегиб и два гибочных станка.Гендиректор компании Руслан Родиков уточнил, что предприятие первым в стране организовало запуск серийного производства лифтов со скоростью два с половиной метра в секунду и начали выпуск подъемников с улучшенными техническими параметрами для объектов комфорт-класса. На предприятии организовано производство полного цикла, включающее следующие этапы: проектирование изделия, резка металла, изготовление, гибка, сварка и покраска деталей, сборка кабины лифта, комплектация готового изделия, отправка на хранение, отгрузка на объект и монтаж оборудования.На сегодняшний день в Москве осуществляют работу более 260 предприятий машиностроения. Они производят лифты и оборудование, конвейеры, станки, арматуру для трубопроводов, системы вентиляции и другие промышленные установки.Промышленные предприятия, включая машиностроение, могут воспользоваться широким спектром московских мер поддержки.С марта 2022 года столица выделяет земельные участки по ставке один рубль в год под строительство или расширение производств. С 2016 года Москва присваивает статус промышленного комплекса. Сейчас такой статус присвоен 70 предприятиям, где создано свыше 80 тысяч трудовых вакансий. Для них действует специальный налоговый режим.

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https://ria.ru/20240212/efimov-1926607729.html

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москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва