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Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 14.02.2024
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14:50 14.02.2024 (обновлено: 15:02 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927346796.html
Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро
Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 14.02.2024
Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро
Глава МИД РФ Сергей Лавров 21-22 февраля примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T14:50
2024-02-14T15:02
рио-де-жанейро (город)
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21-22 февраля примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."С 21 по 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств "группы двадцати" в Рио-де-Жанейро", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на встрече будут обсуждаться актуальные проблемы международной повестки дня с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов."Будет отмечена особая важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога, сотрудничества в целях обеспечения неделимой устойчивой безопасности", - добавила она.Как отметила Захарова, на полях совещания запланирован насыщенный график двусторонних встреч Лаврова с коллегами по G20.
https://ria.ru/20240214/ukrainizatsiya-1927306647.html
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рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, россия, сергей лавров, политика, мария захарова
Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, Россия, Сергей Лавров, Политика, Мария Захарова
Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро

МИД России: Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21-22 февраля примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«
"С 21 по 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств "группы двадцати" в Рио-де-Жанейро", - сказала Захарова на брифинге.
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По ее словам, на встрече будут обсуждаться актуальные проблемы международной повестки дня с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов.
«
"Будет отмечена особая важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога, сотрудничества в целях обеспечения неделимой устойчивой безопасности", - добавила она.
Как отметила Захарова, на полях совещания запланирован насыщенный график двусторонних встреч Лаврова с коллегами по G20.
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Рио-де-Жанейро (город)Большая двадцаткаРоссияСергей ЛавровПолитикаМария Захарова
 
 
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