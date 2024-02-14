https://ria.ru/20240214/lavrov-1927346796.html

Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро

Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 14.02.2024

Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро

Глава МИД РФ Сергей Лавров 21-22 февраля примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T14:50

2024-02-14T14:50

2024-02-14T15:02

рио-де-жанейро (город)

большая двадцатка

россия

сергей лавров

политика

мария захарова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21-22 февраля примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."С 21 по 22 февраля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств "группы двадцати" в Рио-де-Жанейро", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, на встрече будут обсуждаться актуальные проблемы международной повестки дня с акцентом на урегулирование геополитических противоречий и реформу глобальных экономических институтов."Будет отмечена особая важность использования всего дипломатического инструментария, средств мирного решения споров, взаимоуважительного диалога, сотрудничества в целях обеспечения неделимой устойчивой безопасности", - добавила она.Как отметила Захарова, на полях совещания запланирован насыщенный график двусторонних встреч Лаврова с коллегами по G20.

https://ria.ru/20240214/ukrainizatsiya-1927306647.html

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рио-де-жанейро (город)

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Наталья Макарова

рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, россия, сергей лавров, политика, мария захарова